Елки в цифрах

Источник материала: БT

Страна в предвкушении зимних праздников. Во всех регионах страны заработали елочные базары. Вечнозеленых красавиц можно купить более чем в 1100 государственных торговых точках (точки организаций Минлесхоза). Кроме того, действуют и пункты продаж от индивидуальных предпринимателей. Только в Минске планируют реализовать около 30 тысяч пушистых красавиц.

В зеленом ассортименте представлены не только ели и сосны. Разнообразие дополнят пихты, также всем полюбившиеся деревья в кадках. Прекрасным украшением для дома станут новогодние букеты или новогодние венки.

Цены на главный символ Нового года уже известны. В среднем новогоднее дерево на торговых базарах лесхозов высотой до 1 метра будет стоить 10 рублей, до 2 метров - 12, а самую высокую 3-метровую ель можно будет купить за 17 рублей. Но стоимость может варьироваться в разных торговых точках и по регионам.