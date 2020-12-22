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"Мы - белорусы". Надежда Варочкина почти 40 лет проработала в Гомельской ТЭЦ-1

22.12.2020 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня поздравил коллектив и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником - Днем энергетика. В поздравлении говорится, что энергетическая отрасль сегодня - это современный, динамично развивающийся комплекс с мощным потенциалом и внедрением передовых энергоэффективных и экологичных технологий. Историческим событием является сооружение Белорусской атомной электростанции, что стало возможным, благодаря ежедневному кропотливому труду и высокому профессионализму энергетиков.

Нести в дома свет и тепло даже в самую ненастную погоду - ее главная задача. Надежда Варочкина почти 40 лет проработала в одной из старейших организаций белорусской энергосистемы - Гомельской ТЭЦ-1. Сегодня она - героиня очередного выпуска проекта Агентства теленовостей "Мы - белорусы".

 
Теги: Новости
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня поздравил коллектив и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником - Днем энергетика. В...
 
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