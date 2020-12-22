Новой точкой масштабного и теплого марафона стал Дом ребенка № 1

Источник материала: БT

Время доброты и исполнения желаний. Акция "Наши дети" продолжает дарить тепло и внимание маленьким белорусам.

Новой точкой самого масштабного и теплого марафона стал Дом ребенка № 1. Это единственное в Минске специализированное учреждение для детей с заболеваниями центральной нервной системы и психики. Поздравить воспитанников приехал министр здравоохранения. В Доме ребенка введен обязательный масочный режим. Впрочем, это не помешало шумному хороводу вокруг елки.

Дмитрий Пиневич, Министр здравоохранения Беларуси: "Это учреждение находится на балансе комитета по здравоохранению Минска. И, если честно, я его посещают уже лет 20. По традиции когда работал еще в городе Минске, вот сейчас в Минздраве. Детки, конечно, нуждаются, они видят благодарность и наши подарки, и то же пастельное белье. И конфеты, конечно, расхватывают. Но, наверно, в большей степени я приезжаю сюда сказать спасибо персоналу. Работать с такими детками - это особое призвание. Даже скажу, что наша педиатрия, наша служба материнства и детства всегда позиционировалась как одно из модельных подсистем системы здравоохранения. Эти работники дают фору и в системе педиатрии".