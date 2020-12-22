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МИД о ситуации с Т. Кондрусевичем

22.12.2020 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Глава государства поручил найти решение вопроса, связанного с католическим архиепископом-митрополитом Минско-Могилевским Тадеушем Кондрусевичем в рамках действующих правовых механизмов. Об этом сегодня заявил глава МИД Владимир Макей.

Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси: "Исходя из того, что в последнее время в силу разных причин появились какие-то определенные проблемные моменты в наших отношениях, Папа Римский Франциск счел возможным направить своего посланника с соответствующим письмом, адресованным главе белорусского государства. В нем излагалась соответствующая просьба, связанная с известной персоной архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича.

Исходя именно из чувства глубокого уважения к Папе Римскому и из своих личных добрых отношений, глава белорусского государства счел возможным пойти навстречу просьбе Папы Римского и дать соответствующее поручение найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов".


А. Йозич: Выражаем признательность представителям власти

Своим мнением по поводу принятого решения поделился апостольский нунций в Беларуси.

Анте Йозич, апостольский нунций в Беларуси: "Сегодня я особо хочу обратиться со словами признательности к представителям государственной власти и ко всем людям, способствовавшим тому, чтобы на Рождество в Беларусь мог возвратиться архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Пусть Господь щедро вознаградит всех тех, благодаря кому пастырь может встретить этот светлый праздник в кругу своей паствы, со своим духовенством и верующими".

МИД о ситуации с Т. Кондрусевичем


МИД Беларуси о санкциях ЕС

И сегодня Владимир Макей прокомментировал третий пакет санкций Европейского союза в отношении Беларуси. Накануне пресс-служба МИДа сообщала, что для защиты прав и интересов белорусских физических и юридических лиц будут предприняты адекватные меры.


Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси: "Они включают в себя также увеличение соответствующего персонального списка. Это означает, что ряд дополнительных персон из стран Евросоюза не смогут попасть на территорию Беларуси и на территорию Союзного государства с учетом того, что у нас этот список одинаков с Российской Федерацией. Мы предпримем, естественно, ряд действий юридического характера в ответ на абсолютно необоснованное включение ряда предприятий и персоналий в список ЕС.

Принято решение об ограничении деятельности ряда политических фондов в Республике Беларусь, а также о пересмотре реализации ряда так называемых гуманитарных, образовательных, культурных программ, которыми занимаются соответствующие политические институты в Беларуси, в том числе действующие и под эгидой посольств иностранных государств".


 
 
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Глава государства поручил найти решение вопроса, связанного с католическим архиепископом-митрополитом Минско-Могилевским Тадеушем Кондрусевичем в рамках...
 
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