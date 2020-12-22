Новогодний бал в Минском дворце детей и молодежи

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Вальс и полонез, полька и падеграс - сто молодежных пар столицы кружили сегодня на втором новогоднем балу. В Минском дворце детей и молодежи отличники учебы и победители олимпиад, лучшие школьники, гимназисты и студенты исполнили около 20 танцев, характерных для светских вечеров прошлых эпох. И все это под живую музыку - звуки симфонического оркестра.

На разучивание стародавних па участникам бала отдали около двух месяцев. С танцовщиками-любителями работали профессиональные хореографы.