ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске прошел открытый диалог с участием мэра

22.12.2020 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Вопросы строительства жилья, патриотического воспитания и создания молодежной политической партии. В Минске прошел открытый диалог с председателем Мингорисполкома Владимирам Кухаревым. На встречу с мэром пригласили более ста человек. Свои инициативы и предложения озвучили учащиеся колледжей, студенты и молодые специалисты. Поднимались и актуальные вопросы, среди которых обеспечение жильем молодых работников МАЗа. Власти города пообещали эту проблему решить.

Диалоговые площадки, как показала практика, востребованы и эффективны. Во время таких встреч звучит немало полезных предложений по самым разным темам.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопросы строительства жилья, патриотического воспитания и создания молодежной политической партии. В Минске прошел открытый диалог с председателем...
 
Новости дня
Новости общества
 
Появилось еще одно августовское видео: в Бресте силовики стреляют в протестующих во время разгона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика