В Минске прошел открытый диалог с участием мэра

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Вопросы строительства жилья, патриотического воспитания и создания молодежной политической партии. В Минске прошел открытый диалог с председателем Мингорисполкома Владимирам Кухаревым. На встречу с мэром пригласили более ста человек. Свои инициативы и предложения озвучили учащиеся колледжей, студенты и молодые специалисты. Поднимались и актуальные вопросы, среди которых обеспечение жильем молодых работников МАЗа. Власти города пообещали эту проблему решить.

Диалоговые площадки, как показала практика, востребованы и эффективны. Во время таких встреч звучит немало полезных предложений по самым разным темам.