|
Представителей Пресс-клуба задержали на 72 часа
23.12.2020 06:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Представители Пресс-клуба, у которых сегодня проходили обыски, задержаны на 72 часа. Об этом TUT.BY сообщил информированный источник.
По словам источника, обыски проходили в рамках уголовного дела по ст. 243 ч.2 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). После них задержанных доставили в ДФР на допрос.
Напомним, сегодня
Не выходит на связь Петр Слуцкий, сын Юлии. Он был в офисе, когда там проходил обыск.
В ДФР Госконтроля комментировать произошедшее TUT.BY отказались, но сообщили госизданиям, что проводят «проверку по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения „Журналистская мастерская Пресс-клуб“ и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не выходит на связь Петр Слуцкий, сын Юлии. Он был в офисе, когда там проходил обыск.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)