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Представителей Пресс-клуба задержали на 72 часа

23.12.2020 06:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Представители Пресс-клуба, у которых сегодня проходили обыски, задержаны на 72 часа. Об этом TUT.BY сообщил информированный источник.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По словам источника, обыски проходили в рамках уголовного дела по ст. 243 ч.2 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). После них задержанных доставили в ДФР на допрос.

Напомним, сегодня силовики пришли к руководству белорусского Пресс-клуба. Известно, что задержаны Юлия Слуцкая, Алла Шарко, Сергей Ольшевский, Сергей Якупов.

Не выходит на связь Петр Слуцкий, сын Юлии. Он был в офисе, когда там проходил обыск.

В ДФР Госконтроля комментировать произошедшее TUT.BY отказались, но сообщили госизданиям, что проводят «проверку по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения „Журналистская мастерская Пресс-клуб“ и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа».

 
 
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Не выходит на связь Петр Слуцкий, сын Юлии. Он был в офисе, когда там проходил обыск.
 
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