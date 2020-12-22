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В квартирах основательницы "Пресс-клуба Беларусь" Юлии Слуцкой и программного директора Аллы Шарко прошли обыски, обе доставлены в ДФР
23.12.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 22 декабря. Дома у основательницы "Пресс-клуба Беларусь" Юлии Слуцкой прошел обыск. По неофициальной информации, сейчас она в департаменте финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля. Об этом журналистам рассказала дочь Слуцкой Александра.
По словам Александры, сегодня они с матерью возвращались с отдыха в Египте. В минском аэропорту их попросили пройти через красный коридор. "Меня осмотрели очень формально, просто открыли чемодан, перекладывали для вида какие-то вещи, выписали протокол осмотра вещей и отпустили, сказали, что Юлия сейчас выйдет", — рассказала дочь. Она безрезультатно прождала Слуцкую около часа.
Позже выяснилось, что в это время Слуцкую доставили домой и провели в квартире обыск. По информации Александры, после обыска Слуцкую повезли в ДФР.
БелаПАН.
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В квартирах основательницы "Пресс-клуба Беларусь" Юлии Слуцкой и программного директора Аллы Шарко прошли обыски, обе доставлены в ДФР
Минск, 22 декабря. Дома у основательницы "Пресс-клуба Беларусь" Юлии Слуцкой прошел обыск. По неофициальной информации, сейчас она в департаменте финансовых...
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