В квартирах основательницы "Пресс-клуба Беларусь" Юлии Слуцкой и программного директора Аллы Шарко прошли обыски, обе доставлены в ДФР

Источник материала: БелаПАН

Минск, 22 декабря. Дома у основательницы "Пресс-клуба Беларусь" Юлии Слуцкой прошел обыск. По неофициальной информации, сейчас она в департаменте финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля. Об этом журналистам рассказала дочь Слуцкой Александра.

По словам Александры, сегодня они с матерью возвращались с отдыха в Египте. В минском аэропорту их попросили пройти через красный коридор. "Меня осмотрели очень формально, просто открыли чемодан, перекладывали для вида какие-то вещи, выписали протокол осмотра вещей и отпустили, сказали, что Юлия сейчас выйдет", — рассказала дочь. Она безрезультатно прождала Слуцкую около часа.

Позже выяснилось, что в это время Слуцкую доставили домой и провели в квартире обыск. По информации Александры, после обыска Слуцкую повезли в ДФР.



Обыск также прошел дома у программного директора "Пресс-клуба Беларусь" Аллы Шарко. Адвоката в квартиру не пустили. По информации Белорусской ассоциации журналистов, возле квартиры Шарко задержали заместителя главного редактора издания "Наша Ніва" Андрея Скурко, а также журналистов портала onliner.by Татьяну Ошуркевич и интернет-ресурса mediazona.by Антона Мардиловича. После задержания журналистов Шарко вывели из квартиры. По имеющимся сведениям, она также доставлена в ДФР. Вскоре после этого журналистов отпустили.



Обыск также проходит в офисе "Пресс-клуба". С чем связаны эти события, неизвестно.



"Пресс-клуб Беларусь" позиционирует себя как площадку для профессионального развития медиасообщества. Своей миссией "Пресс-клуб Беларусь" называет "сохранение профессии журналиста в условиях падения ее авторитета и экономической привлекательности до того момента, когда станет возможной социально-политическая, экономическая трансформация Беларуси".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В квартирах основательницы "Пресс-клуба Беларусь" Юлии Слуцкой и программного директора Аллы Шарко прошли обыски, обе доставлены в ДФР Минск, 22 декабря. Дома у основательницы "Пресс-клуба Беларусь" Юлии Слуцкой прошел обыск. По неофициальной информации, сейчас она в департаменте финансовых...

БелаПАН.