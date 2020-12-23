В Витебске возле суда установили скульптуру зубра. Некоторые горожане недовольны

Источник материала: Tut.by

В Витебске на улице Шубина, напротив областного суда, установили скульптуру зубра, сообщают «Народные новости Витебска».



Фото: Игорь Матвеев

Зубр, как и другие подобные скульптуры в Витебске, выполнен в стиле топиар из искусственной травы. Их начали устанавливать в городе весной 2019 года. В разных местах появились львы, лошадь, дельфин, медведи, кролики, рояль, глобус с надписью «Витебск».

Зубр возле областного суда вызвал в основном неодобрительные отзывы в соцсетях и на форумах.



Фото: Игорь Матвеев

— Эти так называемые топиарные скульптуры превратили город в агроферму. Кто совершил это эстетическое преступление? А ведь у Витебска был статус города искусств, — считает горожанка.

— Лучше бы елку красивую нарядили и город украсили гирляндами. А то на всякое бесполезное деньги есть, а украсить к празднику город — нет, — отмечает еще одна жительница.

Люди отмечают, что фигура зубра в темноте выглядит довольно реалистично, и если идти вечером по улице Шубина и не знать, что это скульптура, можно испугаться.