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В Витебске возле суда установили скульптуру зубра. Некоторые горожане недовольны
23.12.2020 07:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске на улице Шубина, напротив областного суда, установили скульптуру зубра,
Зубр, как и другие подобные скульптуры в Витебске, выполнен в стиле топиар из искусственной травы. Их начали
Зубр возле областного суда вызвал в основном неодобрительные отзывы в соцсетях и на форумах.
— Эти так называемые топиарные скульптуры превратили город в агроферму. Кто совершил это эстетическое преступление? А ведь у Витебска был статус города искусств, — считает горожанка.
— Лучше бы елку красивую нарядили и город украсили гирляндами. А то на всякое бесполезное деньги есть, а украсить к празднику город — нет, — отмечает еще одна жительница.
Люди отмечают, что фигура зубра в темноте выглядит довольно реалистично, и если идти вечером по улице Шубина и не знать, что это скульптура, можно испугаться.
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Зубр, как и другие подобные скульптуры в Витебске, выполнен в стиле топиар из искусственной травы.
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