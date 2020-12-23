Рождественские венки - 45 рублей. Посмотрели, почем в Минске продают живые ели

Источник материала: Tut.by

Вчера в Минске начали работать елочные базары. Приобрести ель можно в любом районе города, всего в столице открылось 80 базаров, они будут открыты по 31 декабря. TUT.BY посмотрел, сколько стоят ели у частников и лесхоза.

Елочный базар на Комаровском рынке

Здесь минимальная цена за ель высотой 0,8 метра — 15 рублей. Однако, как объяснили продавцы, стоимость зависит не только от высоты, но и от красоты дерева. Например, более пушистая ель такого же размера обойдется примерно в 25 рублей.

Например, частный питомник из Гродненской области продает не только лесные ели, но и датские. Этот сорт отличается от лесной ели не только своей ценой (35 рублей за 0,8 метра), но и цветом — деревья насыщенно зеленые, есть и салатовые.





На Комаровском рынке можно отыскать и более бюджетный вариант — Узденский питомник продает ели высотой меньше метра за 10 рублей в случае, если есть незначительный брак — например, сломанные ветки.

На Комаровке можно купить и искусственную елку. Конечно, такая будет стоить дороже. Средняя цена за 0,8 метра — 90 рублей. Стоимость зависит также от внешнего вида (наличие шишек, цвет).





Елочные базары рядом с универмагом «Беларусь» и рынком «Тутэйшы»

Рядом с рынком «Тутэйшы», что на Партизанском проспекте, уже не первый год продает ели питомник из Гродненской области. Цена за дерево высотой 0,8 метра — 20 рублей, от 1,2 метра до 1,4 — 35, от 1,5 до 1,8 метра — 48 рублей. Двухметровые ели тоже продают, но под заказ.





— Каждый год у нас все ели скупают. Правда, в первые дни редко берут: ходят, присматриваются. Цены мы снижаем не часто. Бывает, что в последний день продаем дешевле, если что-то еще остается, — рассказала продавец.

Около универмага «Беларусь» продаются ели из питомника Воложинского района. Тут дерево можно приобрести немного дешевле — 15 рублей за 0,8 метра.





Елочный базар от лесхоза на улице Притыцкого

По адресу улица Притыцкого, 146, у станции метро «Каменная горка» продает ели Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр от Министерства лесного хозяйства. Точек от лесхозов в столице в этом году всего две . Вторая точка — по адресу Багратиона, 70, там торгует Минский лесхоз.





Цены от лесхозов ниже, чем от частных питомников, на Притыцкого такие: 10 рублей за 0,8 метра. Стоимость елей повыше такая: от 1 метра до 1,50 — 14 рублей, от 1,50 до 2-х — 16.

Выбор большой: есть как обычные лесные ели, так и породистые деревья, правда, обойдутся они дороже.

На этом елочном базаре продаются также небольшие новогодние поделки: венки из шишек и желудей и другие предметы декора. Рождественские венки стоят в среднем 45 рублей.





В этом году полный список елочных базаров Минска не публиковали, однако можно предположить, что он совпадает с прошлогодним, когда места распределили по новому принципу на три года. Посмотреть адреса можно здесь .