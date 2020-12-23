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Беларусь потратит 4 миллиарда рублей на соцуслуги за пять лет
23.12.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек – Sputnik. На освоение государственной программы "Социальная защита" планируется потратить чуть более 4 миллиардов рублей, говорится на Национальном правовом интернет-портале.
© Sputnik / Владимир Федоренко
Программа разработана на 2021-2025 годы.
С помощью госпрограммы граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечат всеми услугами соцподдержки, обеспечат потребности в услугах социальной реабилитации. Инвалидам обеспечат доступ к объектам социальной инфраструктуры, улично-дорожной сети, транспортных средств и транспортной инфраструктуры. Предусмотрена разработка госстандартов в сфере обеспечения доступной среды.
Всего планируется 59 мероприятий. В частности, это социальное обслуживание в замещающей семье, пожизненное содержание с иждивением, предоставление государственной адресной социальной помощи, выплата денежной помощи на оздоровление и так далее.
Мероприятия программы будут финансироваться за счет республиканского и местных бюджетов.
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Госпрограмма "Социальная защита" создана в том числе для формирования доступной среды для людей с ограниченными возможностями.
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