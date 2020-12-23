Беларусь потратит 4 миллиарда рублей на соцуслуги за пять лет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 дек – Sputnik. На освоение государственной программы "Социальная защита" планируется потратить чуть более 4 миллиардов рублей, говорится на Национальном правовом интернет-портале.

Программа разработана на 2021-2025 годы.

С помощью госпрограммы граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечат всеми услугами соцподдержки, обеспечат потребности в услугах социальной реабилитации. Инвалидам обеспечат доступ к объектам социальной инфраструктуры, улично-дорожной сети, транспортных средств и транспортной инфраструктуры. Предусмотрена разработка госстандартов в сфере обеспечения доступной среды.

Всего планируется 59 мероприятий. В частности, это социальное обслуживание в замещающей семье, пожизненное содержание с иждивением, предоставление государственной адресной социальной помощи, выплата денежной помощи на оздоровление и так далее.

Мероприятия программы будут финансироваться за счет республиканского и местных бюджетов.

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