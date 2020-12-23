Правила поведения в ресторане: официанты рассказали о том, что их бесит

Источник материала: Sputnik Беларусь

В любом общественном месте необходимо вести себя прилично, однако в кафе действуют особые правила, соблюдая которые можно показаться персоналу осведомленным гурманом, а не домоседом, впервые вышедшим "в люди".

Как вести себя в ресторане? Столичные официантки рассказали Sputnik, что выводит их из себя в поведении клиентов.

Съедают все до последней крошки и отказываются платить

Гостей из этой категории чаще всего видно сразу. Такие долго прицениваются, заказывают блюдо, доедают его, чуть ли подливу не слизывая, а после зовут официанта, жалуются на плохое качество/вкус и отказываются платить.

Уважающее себя заведение, вероятно, не станет трясти вас за грудки или искать кошелек у вас в кармане, но раз уж вы пришли в ресторан и получили обслуживание и угощения — заплатите за них. В конце концов, вы не возвращаете в магазин пустую коробку из-под творога со словами "суховат, не понравился, отдайте рубль".

Спорят о том, чего не знают

Если вы пришли в пивной ресторан и заказали стейк rare-прожарки и бельгийский эль, будьте готовы получить мясо с кровью и нефильтрованное пиво. Если вы не знакомы с основными понятиями, проконсультируйтесь!

Когда все же постеснялись спросить, а понятия перепутали — не начинайте, пожалуйста, доказывать, что в ресторане работают некомпетентные люди, которые не в состоянии отличить сухое от полусладкого. В кафе только слушают и выполняют, нам абсолютно все равно, что конкретно вы будете есть или пить.

Сильно задерживаются после закрытия

Действительно, большинство заведений работают до последнего клиента. Но, как правило, официанты подходят к гостям за 10 минут до часа Х и тактично напоминают, что вскоре кафе закроется.

Уважая их труд, игнорировать этот факт совсем и заставлять весь персонал кафе работать лишний час, а то и два — хамство. Приятно, когда человек отдыхает еще 15-20 минут, выпивает чашку кофе, оплачивает счет, по-хорошему прощается и идет домой.

Не оставляют чаевых или делают вид, что хотели, но не смогли

Персонал обижается, когда им совсем не оставляют чаевых. Всегда остается осадок, если, расплачиваясь, гость нахваливает еду, атмосферу, обслуживание, но до копейки забирает всю сдачу из счета.

Больше бесят только те клиенты, которые делают вид, что очень хотят, но не могут дать на чай. Например, белорусы часто предлагают "перевести чаевые безналом", поскольку у них нет наличных денег. Почти все они знают, что практически это нереализуемо, а за углом есть банкомат. Лучше совсем об этом не говорите.

Приходят "распальцованные" и демонстрируют власть

Даже в заведениях класса люкс клиенты иногда "выпендриваются". Такие в заведении с иностранной музыкой бросают диджею деньги на пульт и требуют Лободу; или бьют посуду, а в ответ на замечания — "я все оплачу, могу себе позволить".

В ту же категорию можно отнести гостей, которые надменно общаются с официантами. Их всегда видно издалека: очень часто они не умеют правильно произносить длинные названия коктейлей и блюд (даже очень известных), элементарные вопросы вводят их в ступор. Признаться, мы на это даже не обижаемся, больше смеемся. Просто не будьте такими.

В хорошем заведении официант ответственно подходит к работе и осознает, что гости не хотят знать, какие у него проблемы и что с лицом. Здорово, когда это работает в обе стороны, и клиент также доброжелателен, благодаря чему общение не становится тягостным.

Скандалят на весь ресторан

Если у вас есть замечания по качеству блюд, их подаче, общению персонала с вами — позовите официанта и попросите его пригласить администратора, чтобы спокойно обсудить возникшую проблему и найти ей решение.

Если вы думаете, что, вскакивая и начиная верещать на все заведение, вы делаете доброе дело для других гостей, которые тут же к вам прислушаются и, сбросив с колен полотенца, пойдут к выходу — нет, вы просто мешаете им отдыхать.

Идут в зал в верхней одежде

Умоляем, не вешайте пуховики и шубы на спинки ваших кресел, им там не место — гардероб или на худой конец вешалка есть в заведении любого формата и всех категорий. Администратор должен встретить вас и проводить к гардеробу. Если его нет на месте — просто подождите; в баре ищите специальные места глазами.

Чаще всего официанты и администраторы стесняются делать подобное замечание клиенту, чтобы его не смущать. Но общий беспорядок, который воцаряется в кафе, когда на креслах висят разномастные куртки, сводит с ума весь стафф.

Растягивают чашку кофе на пять часов

В любое заведение иногда захаживают гости, которые заказывают один лишь американо с молоком и пьют его на протяжении нескольких часов. Персонал не бунтует, когда это парочка студентов. Совсем другое дело — взрослые люди, которые по какой-то причине выбрали заведение не по карману, но это не мешает им провести в нем полдня.

Портрет идеального клиента

По этому вопросу мнений столько же, сколько официантов: многое зависит как от самого человека, так и от характера заведения, в котором он трудится.

В общем и целом, идеальный клиент — это воспитанный и не жадный человек с хорошим вкусом. Приходя в ресторан, он здоровается с персоналом — и с хостесс, и с официантом, а потом обращается к ним по имени (оно, к слову, написано на бейдже) и не "тыкает".

Он аккуратен и чист: как в одежде, так и в культуре потребления пищи и напитков. Он заказывает позиции высокой категории, но не с целью выделиться — он просто гурман. Он прост в общении, не скуп на комплименты заведению и на чаевые, соразмерные его заказу.

Подытоживая

Очевидно, что и сами официанты должны осознавать свои обязательства: как минимум, ориентироваться в меню и баре — характеристиках напитков, особенностях подачи блюд; как максимум — уметь угадать предпочтения гостя, посоветовать именно то, что нужно, уметь улаживать конфликт и стойко переносить стресс.

Работа официанта — действительно тяжелая; даже сменив много профессий в разных сферах, сложно найти труд тяжелее. Сами представьте, что находитесь в шумном и плохо проветриваемом помещении больше 12 часов, причем постоянно на ногах. Многие официанты, не отработав и года, начинают лечить спину и ноги.

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