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Киоск-кофемолку, который установили в Гомеле прямо на велодорожке, переместили
23.12.2020 09:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Киоск, который недавно разместили в Гомеле прямо на велополосе, передвинули,
Напомним, в Гомеле прямо на велополосе
В горисполкоме ответили, что появление киоска связано «с благоустройством города в период новогодних мероприятий» — на площадке будет работать ярмарка и луна-парк. Мешающие велосипедистам объекты нестационарной торговли пообещали переместить в другое место сразу после праздников.
Но после публикаций и комментариев недовольных велосипедистов местные власти все-таки решили убрать киоск с велополосы.
Велосипедисты благодарят чиновников за разумное решение вопроса.
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Велосипедисты благодарят чиновников за разумное решение вопроса.
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