Киоск-кофемолку, который установили в Гомеле прямо на велодорожке, переместили

Источник материала: Tut.by

Киоск, который недавно разместили в Гомеле прямо на велополосе, передвинули, сообщает общественное движение «ВелоГомель».





Напомним, в Гомеле прямо на велополосе установили киоск по продаже хот-догов и кофе. Велосипедисты возмутились, ведь теперь, чтобы объехать ларек, им необходимо было выезжать на пешеходную дорожку.

В горисполкоме ответили, что появление киоска связано «с благоустройством города в период новогодних мероприятий» — на площадке будет работать ярмарка и луна-парк. Мешающие велосипедистам объекты нестационарной торговли пообещали переместить в другое место сразу после праздников.

Но после публикаций и комментариев недовольных велосипедистов местные власти все-таки решили убрать киоск с велополосы.





Велосипедисты благодарят чиновников за разумное решение вопроса.