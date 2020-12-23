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Отбросить негатив в преддверии светлых праздников и вспомнить об уважении и любви к окружающим

23.12.2020 10:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Один из главных документов, обсуждаемых накануне, - "Обращение о мире" к белорусам. Текст с напоминанием важных истин, объединяющих людей, независимо от вероисповедания, подписали четыре ведущие конфессии страны. Свою подпись оставили представители католического и православного храмов, мечети и синагоги. Так, они предлагают отбросить злость и негатив в преддверии светлых праздников и вспомнить об уважении и любви к окружающим.

Беларусь - одна из немногих стран мира, где все еще сохраняется толерантность. На территории страны насчитывают 26 конфессий. Координировать работу религиозных объединений помогает и государство, в том числе, с помощью правовых рычагов, описанных в Конституции.

 
 
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Один из главных документов, обсуждаемых накануне, - "Обращение о мире" к белорусам. Текст с напоминанием важных истин, объединяющих людей, независимо от...
 
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