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Отбросить негатив в преддверии светлых праздников и вспомнить об уважении и любви к окружающим
23.12.2020 10:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Один из главных документов, обсуждаемых накануне, - "Обращение о мире" к белорусам. Текст с напоминанием важных истин, объединяющих людей, независимо от вероисповедания, подписали четыре ведущие конфессии страны. Свою подпись оставили представители католического и православного храмов, мечети и синагоги. Так, они предлагают отбросить злость и негатив в преддверии светлых праздников и вспомнить об уважении и любви к окружающим.
Беларусь - одна из немногих стран мира, где все еще сохраняется толерантность. На территории страны насчитывают 26 конфессий. Координировать работу религиозных объединений помогает и государство, в том числе, с помощью правовых рычагов, описанных в Конституции.
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Один из главных документов, обсуждаемых накануне, - "Обращение о мире" к белорусам. Текст с напоминанием важных истин, объединяющих людей, независимо от...
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