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Добрые волшебники благотворительной акции "Наши дети" побывали с подарками в Шклове на праздничном утреннике школы-интерната для детей с проблемами зрения из Могилевской и Витебской областей. Специальные программы, современное оборудование, а главное - сердца педагогов - творят настоящие чудеса: выпускники школы поступают в высшие учебные заведения, побеждают в олимпиадах. Поздравления прозвучали в адрес ребятишек. Школе вручен сертификат на оборудование для кухни. Дети в свою очередь поделились мечтами.

Подарки получили и воспитанники могилевского детского сада № 34 - здесь занимаются две группы детей с особенностями развития. Наборы сладостей, а также специальное физкультурное оборудование, в том числе велотренажеры, вручены от спонсоров и Паралимпийского комитета Беларуси.