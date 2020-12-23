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Разработка белорусской вакцины от коронавируса займет до трех лет

23.12.2020 10:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Что же касается разработки белорусской вакцины, то она займет до трех лет. Об этом в программе "Панорама" заявил директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Андрей Гончаров. Полтора года будет вестись разработка прототипа вакцины, далее - клинические испытания на лабораторных животных. После - завершающий этап - новую прививку от инфекции предложат группе добровольцев. Сейчас особое внимание - технологиям создания действенного вещества.

Разработкой вакцины будет заниматься не только Институт биофизики, но также и коллеги из Института генетики и цитологии РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.

 
 
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Что же касается разработки белорусской вакцины, то она займет до трех лет. Об этом в программе "Панорама" заявил директор Института биофизики и клеточной инженерии...
 
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