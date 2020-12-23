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Разработка белорусской вакцины от коронавируса займет до трех лет
23.12.2020 10:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Что же касается разработки белорусской вакцины, то она займет до трех лет. Об этом в программе "Панорама"
Разработкой вакцины будет заниматься не только Институт биофизики, но также и коллеги из Института генетики и цитологии РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.
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Что же касается разработки белорусской вакцины, то она займет до трех лет. Об этом в программе "Панорама" заявил директор Института биофизики и клеточной инженерии...
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