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Академия МВД поздравляет детей с праздниками

23.12.2020 10:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Праздник и волшебство в каждый детский дом! Представители Академии МВД присоединились к благотворительному марафону. Так, накануне руководители вуза посетили детей-сирот Специализированного лицея МВД в рамках благотворительной акции "Наши дети". В теплой атмосфере воспитанникам вручили новогодние подарки. Кроме того, Академия МВД помогает и детям из столичных детских домов. Так, представители Уголовно-исполнительного факультета уже передали подшефному детскому дому № 3 новогодние сладости и гостинцы.

Алексей Башан, первый замначальника Академии МВД Беларуси: "Базовым качеством для сотрудников является готовность прийти на помощь к другому. Сегодня состоялось мероприятие, мы вручили подарки тем деткам, которым не надо объяснять, что такое помощь и как она бывает нужна. Поэтому мы очень хотим, чтобы в этот семейный праздник они тоже не остались обделены нашим вниманием, взрослых. Хотим создать им такое праздничное настроение".

А уже сегодня представители академии посетят ребят из детского дома № 5. Будущие офицеры организовали на своих факультетах благотворительный сбор денег, чтобы каждый ребенок поверил в рождественское чудо.

 
 
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Праздник и волшебство в каждый детский дом! Представители Академии МВД присоединились к благотворительному марафону. Так, накануне руководители вуза посетили...
 
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