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Евгений Шевченко отметил важность сохранения связей Украины с Беларусью
23.12.2020 10:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПока власти пытаются найти выход из сложившейся ситуации, отдельные украинские депутаты посещают нашу страну и перенимают положительный опыт. Евгений Шевченко в эфире телеканала отметил важность сохранения связей с нашей страной и привел в пример социальную направленность белорусского государства
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Пока власти пытаются найти выход из сложившейся ситуации, отдельные украинские депутаты посещают нашу страну и перенимают положительный опыт. Евгений Шевченко в...
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