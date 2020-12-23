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В Минске ищут 11-летнего мальчика - вчера ушел из школы и пропал

23.12.2020 10:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске разыскивают 11-летнего мальчика. Он ушел из школы вчера днем, 22 декабря. Неизвестно, где школьник находится сейчас. Об этом сообщает телеграм-канал «Разыскивает милиция».


Фото: милиция Минска

Пропал 11-летний минчанин Сергей Николаевич Гончаренко .

22 декабря в 14.00 мальчик ушел из школы, с тех пор неизвестно, где он. Раньше он уже не раз уходил.

Приметы: на вид 10−11 лет, рост около 150 см., худощавый, глаза серо-голубые, волосы прямые короткие.

Был одет: серая вязаная шапка, черная куртка с капюшоном и меховой опушкой, темно-синие штаны, темно-синие ботинки.

При себе имел черный рюкзак.

Мальчик носит очки для зрения в синей оправе, его мобильный телефон недоступен.

Если вам известно, где находится пропавший, сообщайте во Фрунзенское РУВД Минска. Вот телефоны: 8 (029) 3 027 516, 8 (029) 3 560 280, 102.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске разыскивают 11-летнего мальчика. Он ушел из школы вчера днем, 22 декабря. Неизвестно, где школьник находится сейчас. Об этом сообщает телеграм-канал...
 
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