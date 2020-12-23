В интернет попали снимки якобы из СИЗО в Жодино. Что о них известно?

Источник материала: Tut.by

В понедельник в телеграм-канале «Беларусь головного мозга» появились фотографии, якобы сделанные в СИЗО в Жодино. По словам авторов канала, их подписчику удалось пронести в камеру телефон и показать быт «суточников» изнутри. TUT.BY попытался разобраться, действительны ли эти снимки.

На снимках, распространенных в сети, якобы показан быт в 10-местной камере СИЗО, где, как утверждают авторы канала, «на постоянной основе находилось 18 человек».

— Некоторым приходилось спать под столом и просто на полу, прижимаясь друг к другу, — пишут в телеграм-канале.

Время, когда были сделаны эти кадры, не указано, лица всех людей на них скрыты.

TUT.BY попытался выйти на человека, передавшего эти снимки телеграм-каналу «Беларусь головного мозга». Как сообщили нам люди, которые с ним общались, «он не заинтересован общаться с журналистами».

В редакцию написал мужчина, который говорит, что узнал себя на одном из снимков. Нам он представился Виктором и рассказал, что с 10 по 14 ноября часть административного наказания отбывал в ИВС в Жодино. TUT.BY он прислал справку, где указаны эти даты, однако имя и фамилия в ней замазаны. Подтвердить подлинность документа мы не можем. Фото, которые появились в телеграм-канале, поправляет собеседник, сделаны не в СИЗО, а в ИВС. Данных человека, снимавшего их, Виктор не помнит. Как тот пронес телефон, не знает.

— Телефон у него в руках я заметил случайно, вопросов по этому поводу я, как и другие задержанные, ему не задавал. Это считалось некорректным, — рассказывает Виктор. — Когда я находился в камере, там на 10 мест было 20 человек. Нам выдали 10 матрасов, и мы спали на полу. Кто-то ложился под стол, кто-то — ногами под кровать. Свет горел все сутки, ночной свет не включали. Спать при таком освещении было довольно тяжело. Какой была обстановка в другие дни, не знаю.

В камере, продолжает собеседник, сидело несколько курящих.

— Мы просили: «Дайте закурить», нам отвечали: «Курить будете на прогулке». На вопрос, когда же прогулка, надзиратель отвечал: «Никогда». В итоге за четыре дня в Жодино на прогулку я ни разу не попал, — рассказывает Виктор. — Еще запомнилось, как почти сутки возле дверей нашей камеры простояли две передачи. Мы их видели и просили одного из охранников, чтобы он их отдал. Ближе к вечеру он стал выдавать вещи из этих пакетов. Там лежала колбаса — сыровяленая или сырокопченая. «Чтобы до утра сожрали, иначе матрасы заберу», — сказал охранник. Вот такое отношение.

Снимки, насколько Виктор понял по фото, задержанный делал в разные дни. На фото с ним, говорит мужчина, он спит.

— Несмотря на такие условия, силы духа мы не теряли. В нашей камере был день белорусского языка, когда весь день мы общались на мове. И день английского. По-английски у нас не разговаривали только четыре человека из двадцати, — улыбается мужчина. — А в соседней камере задержанные даже пели «Муры».

«Цвет стен и матрасов, решетки на окнах, сами окна, стол и узкие лавки точь-в-точь, как были у нас»

TUT.BY поговорит еще с несколькими минчанами, которые в ноябре также отбывали наказание в ИВС в Жодино. Сходство с камерами на фото, и с теми, где сидели они, отмечают собеседники, есть.

Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Цвет стен и матрасов, решетки на окнах, сами окна, стол и узкие лавки, плитка на полу точь-в-точь, как были у нас, — рассказывает минчанин Владислав Кулецкий.

Влада задержали в воскресенье, 15 ноября. В ночь на 16 ноября его привезли в Жодино, где он провел 8 суток.

— Казалось, что недавно в нашей камере проходил ремонт: стены полностью покрашены в коричневый цвет, — уточняет собеседник и переходит к деталям. — Батареи у нас тоже были открытыми, мы сушили на них носки. Розетки находились не у каждой кровати, но две или три на камеру. Мы еще удивлялись, может это камеры не для суточников, зачем тут розетки, если с собой нет никакой техники.

Первые два дня, описывает обстановку собеседник, в их камере на восемь нар содержалось 16 человек.

— Вечером 17 ноября нас расселили, и число кроватей стало совпадать с количеством задержанных, — возвращается к тем событиям минчанин. — Тогда же нам выдали матрасы и постельное белье.

Первые два дня, вспоминает Влад, из ситуации выходили так: на нижние нары ложились валетом по двое. Три человека спали, сидя за столом, а четвертый — на полу. Периодически мужчины менялись «спальными местами».

— В среду в Жодино день передач. До того, как мы их получили, из средств гигиены у нас были только кусок хозяйственного мыла и туалетная бумага, которые, видимо, осталась от сидевших до нас, — рассказывает Влад. — Через два дня бумага закончилась, но сотрудники без проблем выдали дополнительный рулон.

За восемь дней, продолжает минчанин, он один раз был в душе и на прогулке. Кормили трижды в сутки, но «пайки небольшие». На ужин, вспоминает, периодически давали только гарнир и ничего к нему.

— Чая или компота нам все время наливали в два раза меньше. Например, когда в камере нас было 16, наливали восемь чашек. Когда стало восемь — уже четыре. Выходит, на человека только полкружки. Но, к счастью, вода из-под крана там была пригодна для питья, поэтому мы пили ее.

За все время, говорит Влад, они «прибили пару тараканов».

— Хлеб, который давали, мы весь съедать не успевали. Возможно, из-за его остатков и того, что мусор забирали раз в три-четыре дня, тараканы к нам иногда и забегали, — шутит собеседник.

Журналист Ян Авсеюшкин «живности» в ИВС не встречал. В Жодино его привезли примерно в 3−4 утра 9 ноября. На календаре был понедельник. В субботу молодого человека этапировали в Могилев. Сразу, рассказывает он, в камере на шесть нар было 17 человек. На второй или третий день их расселили, и мужчин осталось 13.

— В такой обстановке я жил до отъезда в Могилев, — рассказывает Ян. — Планировка у камер разная, в нашей, например, все выглядело иначе, чем на фото. У нас было одно большое окно, с мягкой панцирной сеткой.

Первый день или два, говорит Ян, пока их было 17, они спали, сидя на нарах, подложив под себя куртки. Позже, когда людей стало меньше, и выдали матрасы и постельное белье, делали лежанки.

— Одеяла клали на пол ближе к батарее, туда же — подушку, голова получалась в тепле, ногам поддувало, — описывает обстановку собеседник.

Еды, по словам Яна, хватало. Чая и компота давали по количеству человек в камере. Дважды, рассказывает собеседник, за время в Жодино он бывал на прогулке и раз — в душе.

Телефон Яна, как и Влада, арестовали еще в РУВД. Однако, как рассказал TUT.BY еще один из собеседников, иногда смартфоны остаются в личных вещах и вместе с хозяевами отправляются в места заключения. Правда, уточнил собеседник, до того, как задержанный попадает в камеру, технику у него изымают.

Жалобы в санстанцию по поводу содержания в ИВС герои текста, в том числе и Виктор, не писали.

Что говорят о ситуации с фото в МВД?

В пресс-службе МВД TUT.BY пояснили: информация о том, что в интернете распространены фотографии, которые подписаны, как «помещение в СИЗО в Жодино», ведомством учтена.

— Однако, комментировать эту информацию пока преждевременно, так как в настоящее время проводится проверка, — отметили в пресс-службе.