Что происходит в стране 23 декабря

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23.12.2020 10:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера мы узнали, что Беларусь будет вводить ответные санкции в отношении ЕС, среди них — планы ограничить деятельность ряда политических фондов, действующих и под эгидой посольств. И уже ближе к вечеру силовики пришли к руководству белорусского Пресс-клуба. Есть и хорошая новость — главе католической церкви в Беларуси Тадеушу Кондрусевичу разрешили вернуться в страну. TUT.BY следит за событиями в Беларуси, а вы как всегда можете прочесть о них в нашем онлайне.


Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

 

 
Теги: Новости
 
 
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TUT.BY следит за событиями в Беларуси, а вы как всегда можете прочесть о них в нашем онлайне.
 
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