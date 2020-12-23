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Что происходит в стране 23 декабря
23.12.2020 10:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вчера мы узнали, что Беларусь будет вводить ответные санкции в отношении ЕС, среди них — планы ограничить деятельность ряда политических фондов, действующих и под эгидой посольств. И уже ближе к вечеру силовики пришли к руководству белорусского Пресс-клуба. Есть и хорошая новость — главе католической церкви в Беларуси Тадеушу Кондрусевичу разрешили вернуться в страну. TUT.BY следит за событиями в Беларуси, а вы как всегда можете прочесть о них в нашем онлайне.
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