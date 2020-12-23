Что происходит в стране 23 декабря

Источник материала: Tut.by

Вчера мы узнали, что Беларусь будет вводить ответные санкции в отношении ЕС, среди них — планы ограничить деятельность ряда политических фондов, действующих и под эгидой посольств. И уже ближе к вечеру силовики пришли к руководству белорусского Пресс-клуба. Есть и хорошая новость — главе католической церкви в Беларуси Тадеушу Кондрусевичу разрешили вернуться в страну. TUT.BY следит за событиями в Беларуси, а вы как всегда можете прочесть о них в нашем онлайне.



Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY