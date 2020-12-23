Малыш, которому повезло. В Лиде сотрудники МЧС спасли котенка, который упал в колодец

Источник материала: Tut.by

В Лидском районе сотрудники МЧС спасли котенка, который упал в колодец. Спасательная операция заняла около десяти минут, все закончилось хорошо. Об истории спасения рассказывает МЧС.



Фото: grodno.mchs.gov.by

21 декабря в службу 101 Лидского района позвонили и рассказали, что из старого колодца на территории Лидской больницы слышен писк.

Без специальных навыков и оборудования персонал обследовать колодец и помочь тому, кто находится внутри, не мог. Туда отправились спасатели.



Фото: grodno.mchs.gov.by

Оказалось, что в колодце на глубине около семи метров находится котенок. Ему повезло, что внутри был свален мусор: малыш не утонул, а смог забраться повыше.

Предположительно, на дне колодца он просидел около пяти часов.

При помощи альпинистского снаряжения спасатель спустился вниз, посадил котенка в рюкзак и вместе с ним поднялся на поверхность. Операция по спасению заняла около десяти минут. Далее судьбой спасенного занялась девушка-волонтер.