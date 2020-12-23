Помните Веслава из Барановичей, который ухаживал за отцом - и оказался должен государству? Он выиграл суд

Источник материала: Tut.by

Помните Веслава Соколовского из Барановичей, который оказался должен государству почти 8 тысяч рублей за то, что пытался совместить обучение в университете по индивидуальному плану с уходом за отцом-инвалидом? Вы тогда еще очень эмоционально откликнулись на эту историю — и быстро собрали мужчине сумму , необходимую для расчетов с государством. Но Веслав решил не сдаваться: полтора года он через суд добивался отмены этого решения — и все-таки победил.



Тадеуш Казимирович Соколовский с сыном Веславом

На новое рассмотрение гражданское дело направили после обращения Веслава Соколовского в Верховный суд — и 18 декабря суд Барановичского района и города Барановичи огласил вердикт: в иске межрайонного прокурора в интересах управления по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома отказать.

Отмены решения суда Веслав добивался полтора года. К сожалению, его отец, Тадеуш Казимирович, о победе сына не узнает: в ноябре его не стало.

— Жалко то, что все ресурсы и все силы, которые я мог бы посвятить отцу, ушли на эту борьбу. Это разрывает мне сердце. Не могу с этим смириться. Очень больно. Плачем тут и плачем, — рассказывает Веслав.

Веслав просил передать слова благодарности адвоката Зое Гавдей и всем белорусам, которые поддерживали его все это время. Напомним, после того, как история Веслава попала в СМИ, люди собрали ему немногим более 10 тысяч рублей . Из них за все это время около 2 тысячи ушло на подготовку документов, юридическое сопровождение и обжалования.

Остальную сумму Веслав хранит на счету как минимум до вступления решения суда в силу.

— Отец от нас ушел. Я думал на отца все потратить, чтобы поправить его здоровье, насколько возможно, а сейчас не знаю… Теперь уже мне надо оперироваться по своим болезням. Скорее всего, в Москву нужно будет ехать на операцию. В любом случае, эти деньги не пропадут, — рассказал Веслав.

Почему иск отклонили?

За отцом, который в 2006 году пережил инсульт, Веслав ухаживал 14 лет. В 2014 году он поступил в БГУ на специальность «русская филология».

Согласно справке из вуза, Веслав обучался по индивидуальному графику «с возможностью свободного посещения занятий в связи с необходимостью ухода за отцом — инвалидом І группы». Совмещать учебу с уходом было сложно, но индивидуальный график позволял ему проводить в университете меньше времени, чем если бы он учился на заочном.

В университете Веслав успел окончить только три курса. Состояние отца ухудшилось. Мама с ним одна не справлялась. Веславу пришлось уйти в академический отпуск, а позже забрать документы.

Отца подлечили, а в мае 2019 года семья получила иск из управления по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома. Оказалось, что во время учебы в университете Веслав необоснованно получал пособие по уходу за отцом-инвалидом. Основание — положение о порядке назначения и выплаты пособия по уходу за инвалидом I группы. Как указано в документе, это право «имеют лица (…), не обучающиеся в учреждениях образования на дневной форме получения образования».

Веславу выставили иск о взыскании неосновательно приобретенных денежных средств. За три года обучения в университете и год академического отпуска насчитали 8280 рублей 41 копейку плюс 2180 рублей процентов. Всего — около 10,5 тысячи рублей.

7 июня 2019 года суд удовлетворил иск управления по труду, занятости и соцзащите Барановичского горисполкома.

Веслав подал жалобу в Брестский областной суд, в которой попросил отменить решение районного суда. Он подчеркнул, что хоть и учился на дневном отделении вуза, но — по индивидуальному графику и уделял отцу гораздо больше времени, чем если бы обучался на заочке, при которой получать пособие можно.

1 августа судебная коллегия по гражданским делам Брестского областного суда по итогам рассмотрения жалобы вначале постановила не взыскивать с него пособие, которое он получал во время академического отпуска. Таким образом, общую сумму сократили до 7768 рублей 59 копеек.

После этого Веслав обратился в Верховный суд, который направил дело на новое рассмотрение.

В своем декабрьском решении суд Барановичского района и города Барановичи подчеркнул, что положение о порядке назначения и выплаты пособия по уходу за инвалидом I группы, на которое ссылался представитель истца, не учитывает интересы опекунов, которые обучаются по индивидуальному плану.

«В случае неясности или нечеткости предписаний правового акта, решения должны приниматься исходя из максимального учета интересов граждан», — сообщается в решении суда.

Оно пока не вступило в законную силу и может быть опротестовано.