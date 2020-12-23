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Администрация Фрунзенского района Минска ответила, можно ли вешать БЧБ-гирлянды на окна
23.12.2020 11:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Читатель TUT.BY отправил в Администрацию Фрунзенского района Минска вопрос: будет ли считаться бело-красно-белая гирлянда на окне пикетом? Ответ получился интересный. Вроде бы цветовая гамма украшений на окнах не предусмотрена, но кое-что администрация все же напомнила.
Полный текст ответа представлен ниже.
«Законодательством Республики Беларусь не предусмотрена подборка цветовой гаммы украшений на окнах квартир», — отметили в администрации района.
При этом добавили:
— Дополнительно поясняем, что размещение на окнах квартир, остеклении балконов флагов бело-красно-белой расцветки, для публичной демонстрации гражданам, в соответствии со ст. 10 Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях», трактуется как проведение массового мероприятия — пикетирования.
Документ подписан управляющей делами Граховской.
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Ответ получился достаточно спорный. Зачем-то в нем решили напомнить и о флагах тоже.
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