Администрация Фрунзенского района Минска ответила, можно ли вешать БЧБ-гирлянды на окна

Источник материала: Tut.by

Читатель TUT.BY отправил в Администрацию Фрунзенского района Минска вопрос: будет ли считаться бело-красно-белая гирлянда на окне пикетом? Ответ получился интересный. Вроде бы цветовая гамма украшений на окнах не предусмотрена, но кое-что администрация все же напомнила.

Полный текст ответа представлен ниже.



Фото: читатель TUT.BY

«Законодательством Республики Беларусь не предусмотрена подборка цветовой гаммы украшений на окнах квартир», — отметили в администрации района.

При этом добавили:

— Дополнительно поясняем, что размещение на окнах квартир, остеклении балконов флагов бело-красно-белой расцветки, для публичной демонстрации гражданам, в соответствии со ст. 10 Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях», трактуется как проведение массового мероприятия — пикетирования.

Документ подписан управляющей делами Граховской.