Рассказываем, как в праздничные дни будут работать столичные поликлиники и больницы

Источник материала: Tut.by

По какому графику в рождественские и новогодние дни будут работать поликлиники и больницы, со ссылкой на комитет здравоохранения столицы сообщает агентство «Минск-Новости» .

В пятницу 25 декабря учреждения здравоохранения будут работать по графику праздничного дня, а в субботу, 26 декабря, — по графику субботнего дня, в воскресенье, 27 декабря, — выходного дня.

По графику праздничного дня организации здравоохранения будут функционировать 1, 2 и 7 января 2021 года, а 3 января — по графику выходного.

8 января поликлиники будут работать по графику субботнего дня, а стационары — рабочего. 9 января поликлиники и больницы намерены принимать и лечить пациентов по графику субботы, 10 января — по графику выходного.

В субботу, 16 января, в поликлиниках — обычный рабочий день, а в стационарах — субботний график работы.