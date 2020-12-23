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Рассказываем, как в праздничные дни будут работать столичные поликлиники и больницы

23.12.2020 11:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По какому графику в рождественские и новогодние дни будут работать поликлиники и больницы, со ссылкой на комитет здравоохранения столицы сообщает агентство «Минск-Новости».

В пятницу 25 декабря учреждения здравоохранения будут работать по графику праздничного дня, а в субботу, 26 декабря, — по графику субботнего дня, в воскресенье, 27 декабря, — выходного дня.

По графику праздничного дня организации здравоохранения будут функционировать 1, 2 и 7 января 2021 года, а 3 января — по графику выходного.

8 января поликлиники будут работать по графику субботнего дня, а стационары — рабочего. 9 января поликлиники и больницы намерены принимать и лечить пациентов по графику субботы, 10 января — по графику выходного.

В субботу, 16 января, в поликлиниках — обычный рабочий день, а в стационарах — субботний график работы.

 
Теги: Минск
 
 
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По графику праздничного дня организации здравоохранения будут функционировать 1, 2 и 7 января 2021 года, а 3 января - по графику выходного.
 
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