Двое брестчан получили сроки в колонии за сопротивление милиции 9 августа

Источник материала: Tut.by

23 декабря в Бресте вынесли приговор двум жителям города, которые обвиняются в сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел во время акции протеста 9 августа.



Акция протеста 9 августа. Фото использовано в качестве иллюстрации

Суд признал брестчан виновными. 25-летний Александр получил 3,5 года лишения свободы. 32-летнему Михаилу назначили 3 года колонии. Наказание они будут отбывать в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Оба обвиняемых ранее не были судимы, работают, холосты. По версии обвинения, они оказали сопротивление сотрудникам органов внутренних дел во время акции протеста 9 августа , сопряженное с применением насилия или угрозой его применения.

Потерпевшие — два сотрудника ОВД. На суде показания они давали измененными голосами из комнаты защиты свидетелей. В день выборов они были на службе и «находились в группе изъятия агрессивных людей из толпы», писала «Брестская газета» . Один из потерпевших получил травму ноги, два дня прихрамывал, у него образовалась гематома и побаливало ухо. К другому насилие не применялось — речь шла лишь об угрозе.

На суде обвиняемый Александр рассказал, что вечером 9 августа он возвращался домой из офиса на улице Буденного и возле ЦУМа увидел большое скопление людей. Заметив там знакомых и заинтересовавшись происходящим, он пошел вместе с толпой. Около СШ № 15 шествие остановилось, дорогу ему преградили сотрудники милиции со щитами, человек 50.

По рассказам Александра, в толпе людей он распознал агрессоров, побежал к ним и попытался их успокоить, а когда вернулся на свое прежнее место, то увидел, что между «людьми в черном» (это были сотрудники милиции) и гражданскими началась потасовка.

«В тот момент я не отдавал себе отчет, что я делаю», — признался на суде Александр и добавил, что хотел прекратить драку, но в итоге попал ногой сотруднику прямо в бедро.

Свою вину в содеянном мужчина на суде полностью признал и сказал, что раскаивается.

Второй обвиняемый — Михаил — признал вину лишь частично. По его словам, 9 августа он оказался в центре Бреста во время велопрогулки. Припарковать велосипед возле гостиницы «Интурист» и присоединиться к толпе протестующих его вынудило перекрытое в центре города движение.

Когда именно и каким образом он замахнулся на сотрудника милиции, мужчина толком не понял. Но то, что такой факт был, в суде он не отрицал: этот момент ему показали на видео. Правда, сам удар цели не достиг. А потому мужчина вину признал частично: применения насилия не было, была лишь его угроза.