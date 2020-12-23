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Двое брестчан получили сроки в колонии за сопротивление милиции 9 августа
23.12.2020 11:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
23 декабря в Бресте вынесли приговор двум жителям города, которые
Суд признал брестчан виновными. 25-летний Александр получил 3,5 года лишения свободы. 32-летнему Михаилу назначили 3 года колонии. Наказание они будут отбывать в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Оба обвиняемых ранее не были судимы, работают, холосты. По версии обвинения, они оказали сопротивление сотрудникам органов внутренних дел во время
Потерпевшие — два сотрудника ОВД. На суде показания они давали измененными голосами из комнаты защиты свидетелей. В день выборов они были на службе и «находились в группе изъятия агрессивных людей из толпы», писала
На суде обвиняемый Александр рассказал, что вечером 9 августа он возвращался домой из офиса на улице Буденного и возле ЦУМа увидел большое скопление людей. Заметив там знакомых и заинтересовавшись происходящим, он пошел вместе с толпой. Около СШ № 15 шествие остановилось, дорогу ему преградили сотрудники милиции со щитами, человек 50.
По рассказам Александра, в толпе людей он распознал агрессоров, побежал к ним и попытался их успокоить, а когда вернулся на свое прежнее место, то увидел, что между «людьми в черном» (это были сотрудники милиции) и гражданскими началась потасовка.
«В тот момент я не отдавал себе отчет, что я делаю», — признался на суде Александр и добавил, что хотел прекратить драку, но в итоге попал ногой сотруднику прямо в бедро.
Свою вину в содеянном мужчина на суде полностью признал и сказал, что раскаивается.
Второй обвиняемый — Михаил — признал вину лишь частично. По его словам, 9 августа он оказался в центре Бреста во время велопрогулки. Припарковать велосипед возле гостиницы «Интурист» и присоединиться к толпе протестующих его вынудило перекрытое в центре города движение.
Когда именно и каким образом он замахнулся на сотрудника милиции, мужчина толком не понял. Но то, что такой факт был, в суде он не отрицал: этот момент ему показали на видео. Правда, сам удар цели не достиг. А потому мужчина вину признал частично: применения насилия не было, была лишь его угроза.
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