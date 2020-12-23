В Беларуси утвердили госпрограмму «Социальная защита» до 2025 года

Совет министров утвердил госпрограмму «Социальная защита» на 2021-2025 годы постановлением от 21 декабря. Национальный правовой интернет-портал сообщает , что в улучшение жизни людей будет вложено более 4 миллиардов рублей.

Целью госпрограммы будет улучшение обеспечения социальной защиты населения («Социальное обслуживание и социальная поддержка») и формирование доступной среды жизнедеятельности («Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц»).

В рамках реализации первой подпрограммы планируется:

обеспечение социальными услугами граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

оказание социальной поддержки;

обеспечение потребности граждан в услугах социальной реабилитации.

Вторая подпрограмма включает в себя поддержку инвалидов: обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры, улично-дорожной сети, транспортных средств и транспортной инфраструктуры, информационной доступности, формированию позитивного отношения в обществе к инвалидам.

Всего будет проведено 59 мероприятий, на которые уйдет более 4 миллиардов рублей из республиканского и местных бюджетов, собственных средств исполнителей.

Для решения поставленных задач будет проведено:

социальное обслуживание в замещающей семье;

пожизненное содержание с иждивением;

предоставление государственной адресной социальной помощи;

выплата денежной помощи на оздоровление и так далее.

Данное постановление вступает в силу после опубликования.