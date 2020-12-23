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В Беларуси утвердили госпрограмму «Социальная защита» до 2025 года
23.12.2020 11:29 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Совет министров утвердил госпрограмму «Социальная защита» на 2021-2025 годы постановлением от 21 декабря. Национальный правовой интернет-портал
Целью госпрограммы будет улучшение обеспечения социальной защиты населения («Социальное обслуживание и социальная поддержка») и формирование доступной среды жизнедеятельности («Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц»).
В рамках реализации первой подпрограммы планируется:
Вторая подпрограмма включает в себя поддержку инвалидов: обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры, улично-дорожной сети, транспортных средств и транспортной инфраструктуры, информационной доступности, формированию позитивного отношения в обществе к инвалидам.
Всего будет проведено 59 мероприятий, на которые уйдет более 4 миллиардов рублей из республиканского и местных бюджетов, собственных средств исполнителей.
Для решения поставленных задач будет проведено:
Данное постановление вступает в силу после опубликования.
Напомним, Александр Лукашенко
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Совет министров утвердил госпрограмму «Социальная защита» на 2021-2025 годы постановлением от 21 декабря.
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