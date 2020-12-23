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В Беларуси утвердили госпрограмму «Социальная защита» до 2025 года

23.12.2020 11:29 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Совет министров утвердил госпрограмму «Социальная защита» на 2021-2025 годы постановлением от 21 декабря. Национальный правовой интернет-портал сообщает, что в улучшение жизни людей будет вложено более 4 миллиардов рублей.

Целью госпрограммы будет улучшение обеспечения социальной защиты населения («Социальное обслуживание и социальная поддержка») и формирование доступной среды жизнедеятельности («Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц»). 

В рамках реализации первой подпрограммы планируется:

  • обеспечение социальными услугами граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
  • оказание социальной поддержки;
  • обеспечение потребности граждан в услугах социальной реабилитации.

Вторая подпрограмма включает в себя поддержку инвалидов: обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры, улично-дорожной сети, транспортных средств и транспортной инфраструктуры, информационной доступности, формированию позитивного отношения в обществе к инвалидам.

Всего будет проведено 59 мероприятий, на которые уйдет более 4 миллиардов рублей из республиканского и местных бюджетов, собственных средств исполнителей.

Для решения поставленных задач будет проведено:

  • социальное обслуживание в замещающей семье;
  • пожизненное содержание с иждивением;
  • предоставление государственной адресной социальной помощи;
  • выплата денежной помощи на оздоровление и так далее.

Данное постановление вступает в силу после опубликования.

Напомним, Александр Лукашенко утвердил прогнозные параметры на 2021 год: ВВП должен вырасти на 1,8%, инфляция - не подняться выше 5%

 
 
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Совет министров утвердил госпрограмму «Социальная защита» на 2021-2025 годы постановлением от 21 декабря.
 
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