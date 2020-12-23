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В Орше мужчина натравил на милицию бойцовского пса
23.12.2020 11:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 20 декабря два участковых приехали по вызову на семейный скандал в частном доме на улице Щетинковской в Орше: там пьяный мужчина избивал жену. В итоге хозяин дома ударил милиционера в лицо, а затем натравил на него собаку бойцовской породы, сообщает МВД.
Навстречу милиционерам вышла жена, а следом за ней агрессор. Пока один участковый уточнял у женщины обстоятельства произошедшего, мужчина напал на его напарника.
Хозяин дома ударил участкового в лицо, а затем натравил на него бойцовского пса. Собака покусала его за ноги и порвала форму. Женщине удалось убрать животное, и милиционеры задержали мужчину.
Возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника милиции.
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Собака покусала его за ноги и порвала форму.
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