В Орше мужчина натравил на милицию бойцовского пса

Источник материала: Tut.by

Вечером 20 декабря два участковых приехали по вызову на семейный скандал в частном доме на улице Щетинковской в Орше: там пьяный мужчина избивал жену. В итоге хозяин дома ударил милиционера в лицо, а затем натравил на него собаку бойцовской породы, сообщает МВД.



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Навстречу милиционерам вышла жена, а следом за ней агрессор. Пока один участковый уточнял у женщины обстоятельства произошедшего, мужчина напал на его напарника.

Хозяин дома ударил участкового в лицо, а затем натравил на него бойцовского пса. Собака покусала его за ноги и порвала форму. Женщине удалось убрать животное, и милиционеры задержали мужчину.

Возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника милиции.