|
Telegram вводит платные функции: что изменится в мессенджере
23.12.2020 12:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек – Sputnik. Telegram с 2021 года начнет монетизироваться и вводит платные сервисы, об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров в своем канале.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Он пояснил, что основную часть счетов компании он оплачивал сам из личных сбережений. Но теперь Telegram насчитывает почти 500 миллионов активных пользователей, соответственно и расходов на серверы и трафик становится больше. Дуров отметил, что поддержка такого проекта обходится в сотни миллионов долларов в год, поэтому было принято решение начать зарабатывать на мессенджере.
Со следующего года Telegram начнет монетизироваться. Но Дуров успокоил: это будут делать ненавязчиво, возможно, пользователи даже этого не заметят.
Что поменяется?
При этом Дуров отметил, что сейчас в публичных каналах Telegram, где число подписчиков может достигать миллионов, владельцы зарабатывают на показе рекламы, иногда через сторонние рекламные платформы.
"Рекламные объявления, которые они публикуют, выглядят как обычные сообщения и нередко навязчивы. В этой связи мы предложим нашу собственную рекламную платформу для каналов, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а нам позволит покрывать расходы на серверы и трафик", - объяснил Дуров.
Павел Дуров подчеркнул, что через рекламную платформу владельцы каналов смогут получить бесплатный трафик пропорционально их охвату. А если вместе с бесплатными стикерами будут предлагаться еще и платные версии, то художники смогут дополнительно заработать.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Продавать не будут
Основатель Telegram также заверил, что не собирается продавать компанию, как это сделали основатели WhatsApp.
"Telegram нужен миру как независимый проект, где уважают права пользователей и обеспечивают высокое качество сервиса. Telegram должен и дальше служить образцом технологической компании, которая стремится к совершенству и целостности. Печальные примеры наших предшественников показывают, что это невозможно в составе крупной корпорации", - говорится в сообщении.
Он также заверил, что Telegram просуществует еще долго.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за большого количества пользователей, и растущих в связи с этим расходов, было принято решение начать зарабатывать - однако ряд функций останется бесплатным.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)