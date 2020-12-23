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Telegram вводит платные функции: что изменится в мессенджере

23.12.2020 12:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 дек – Sputnik. Telegram с 2021 года начнет монетизироваться и вводит платные сервисы, об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров в своем канале.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Он пояснил, что основную часть счетов компании он оплачивал сам из личных сбережений. Но теперь Telegram насчитывает почти 500 миллионов активных пользователей, соответственно и расходов на серверы и трафик становится больше. Дуров отметил, что поддержка такого проекта обходится в сотни миллионов долларов в год, поэтому было принято решение начать зарабатывать на мессенджере.

Со следующего года Telegram начнет монетизироваться. Но Дуров успокоил: это будут делать ненавязчиво, возможно, пользователи даже этого не заметят.

Что поменяется?

  • Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными.
  • Появятся дополнительные функции для бизнеса и пользователей с расширенными потребностями, некоторые из них станут платными.
  • Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно.
  • Личные и групповые чаты останутся свободными от рекламы.
  • Появятся платные стикеры.

При этом Дуров отметил, что сейчас в публичных каналах Telegram, где число подписчиков может достигать миллионов, владельцы зарабатывают на показе рекламы, иногда через сторонние рекламные платформы.

"Рекламные объявления, которые они публикуют, выглядят как обычные сообщения и нередко навязчивы. В этой связи мы предложим нашу собственную рекламную платформу для каналов, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а нам позволит покрывать расходы на серверы и трафик", - объяснил Дуров.

Павел Дуров подчеркнул, что через рекламную платформу владельцы каналов смогут получить бесплатный трафик пропорционально их охвату. А если вместе с бесплатными стикерами будут предлагаться еще и платные версии, то художники смогут дополнительно заработать.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Продавать не будут

Основатель Telegram также заверил, что не собирается продавать компанию, как это сделали основатели WhatsApp.

"Telegram нужен миру как независимый проект, где уважают права пользователей и обеспечивают высокое качество сервиса. Telegram должен и дальше служить образцом технологической компании, которая стремится к совершенству и целостности. Печальные примеры наших предшественников показывают, что это невозможно в составе крупной корпорации", - говорится в сообщении.

Он также заверил, что Telegram просуществует еще долго.

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Теги: Минск
 
 
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Из-за большого количества пользователей, и растущих в связи с этим расходов, было принято решение начать зарабатывать - однако ряд функций останется бесплатным.
 
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