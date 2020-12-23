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«Чемоданы собраны». Глава католиков Беларуси Тадеуш Кондрусевич может вернуться в страну уже сегодня
23.12.2020 12:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Есть вероятность, что глава Католической церкви в Беларуси сможет вернуться в страну уже сегодня. Решаются технические моменты, сообщил TUT.BY представитель костела.
— Только что общался с митрополитом. Он пока решает технические моменты, но чемоданы собраны. Надеемся, что сегодня будет в Минске, — рассказал пресс-секретарь Католической церкви в Беларуси Юрий Санько.
Деталей о точном времени и способе возвращения в страну пока нет.
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О том, что вопрос с возвращением в Беларусь главы католической церкви Тадеуша Кондрусевича будет решен, также
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Сейчас митрополит Минско-Могилевский временно живет в приходе Святого Антония в польской Сокулке, которая находится примерно в 15 км от белорусской границы. Руководство костелом в Беларуси архиепископ Кондрусевич осуществляет дистанционно.
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«Чемоданы собраны». Глава католиков Беларуси Тадеуш Кондрусевич может вернуться в страну уже сегодня
Есть вероятность, что глава Католической церкви в Беларуси сможет вернуться в страну уже сегодня. Решаются технические моменты, сообщил TUT.BY представитель костела.
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