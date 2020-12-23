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ТUT.BY обжаловал решение суда о лишении портала статуса СМИ
23.12.2020 13:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек – Sputnik. Портал TUT.BY подал жалобу на судебное решение о лишении его статуса СМИ, сообщила генеральный директор ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" Людмила Чекина.
© Photo : Дмитрий Брушко, БелаПАН
Решение о
"Мы обжаловали вынесенное решение экономического суда Минска. Жалоба в апелляционную инстанцию суда изложена на пяти листах", - сообщила Sputnik Чекина в среду.
По ее словам, в жалобе указано, что, по мнению TUT.BY, "судом было допущено неправильное применение норм материального и процессуального права".
"Также мы считаем, что в решении суда допущена недоказанность обстоятельств, имеющих значение для дела. В жалобе мы указываем, что были нарушены принципы ограничения свободы получения и распространения информации, предусмотренные Конституцией", - отметила Чекина.
Она не исключила того, что суд может рассмотреть жалобу еще в этом году. В соответствии с законодательством, жалобу на решение экономического суда Минска рассматривает апелляционная инстанция этого суда.
Как ранее сообщалось, осенью этого года Мининформации вынесло порталу четыре предупреждения и приостановило с 1 октября по 30 декабря 2020 года его статус СМИ. Три из четырех предупреждений за распространение недостоверной информации портал
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Жалоба в апелляционную инстанцию экономического суда Минска изложена на пяти листах; не исключается, что ее могут рассмотреть еще в этом году.
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