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ТUT.BY обжаловал решение суда о лишении портала статуса СМИ

23.12.2020 13:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 дек – Sputnik. Портал TUT.BY подал жалобу на судебное решение о лишении его статуса СМИ, сообщила генеральный директор ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" Людмила Чекина.

© Photo : Дмитрий Брушко, БелаПАН
Мининформ и ТUT.BY за 2 часа подготовились к суду

Решение о лишении портала статуса сетевого СМИ экономический cуд Минска принял 3 декабря 2020 года, удовлетворив требование министерства информации Беларуси. С иском в суд Мининформ обратился после того, как вынес TUT.BY несколько предупреждений за недостоверную информацию.

"Мы обжаловали вынесенное решение экономического суда Минска. Жалоба в апелляционную инстанцию суда изложена на пяти листах", - сообщила Sputnik Чекина в среду.

По ее словам, в жалобе указано, что, по мнению TUT.BY,  "судом было допущено неправильное применение норм материального и процессуального права".

"Также мы считаем, что в решении суда допущена недоказанность обстоятельств, имеющих значение для дела. В жалобе мы указываем, что были нарушены принципы ограничения свободы получения и распространения информации, предусмотренные Конституцией", - отметила Чекина.

Она не исключила того, что суд может рассмотреть жалобу еще в этом году. В соответствии с законодательством, жалобу на решение экономического суда Минска рассматривает апелляционная инстанция этого суда.

Как ранее сообщалось, осенью этого года Мининформации вынесло порталу четыре предупреждения и приостановило с 1 октября по 30 декабря 2020 года его статус СМИ. Три из четырех предупреждений за распространение недостоверной информации портал обжаловал в Верховном суде, который два из них признал обоснованными. После этого прошел судебный процесс по иску Мининформа о лишении статуса СМИ.

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Теги: Минск
 
 
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Жалоба в апелляционную инстанцию экономического суда Минска изложена на пяти листах; не исключается, что ее могут рассмотреть еще в этом году.
 
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