ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гольшанах умер председатель сельсовета. У него был коронавирус

23.12.2020 13:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гольшанах умер председатель сельсовета Войтех Ковзан. Об этом на своей странице в «Вконтакте» сообщил директор фонда «Страна замков» Александр Варыкиш.


Войтех Ковзан на велосипеде. Фото: zdorovie.redcross.by

«Сёння пахавалі добрага чалавека. Ад „кароны“ памёр старшыня Гальшанскага сельсавета Коўзан Вайцех Іванавіч. Варты, годны чалавек. Заўсёды справы было вырашаць проста, талкова. Людзкі. Стандартнае: як жывеш? Хадзі раскажаш, кофе будзеш?» — написал в соцсети Александр.

Войтеху Ковзану было 59 лет. Он родился в деревне Боруны, где в свое время был руководителем местного хозяйства. Но после инфаркта ушел с должности — и 14 лет руководил Гольшанским сельсоветом. В 2018 году был избран председателем Гольшанского сельского Совета депутатов.

Войтех Иванович активно продвигал в своем сельсовете ЗОЖ-движение. Так, несколько лет назад в Гольшанах появилась бесплатная «тренажерка»: агрогородок участвовал в проекте Белорусского общества Красного креста (при содействии Швейцарского Красного креста) по программе вовлечения сообщества в продвижение здорового образа жизни. Потом здесь появился бесплатный велопрокат, благодаря мини-проекту «Вело-ура», который разработала местная инициативная группа «Спадчына». Параллельно местные учителя и школьники разработали веломаршруты и информационные плакаты. Войтех Иванович и сам активно принимал участие в велоэкскурсиях и велопоходах.

Сельсовет участвовал и в других международных проектах: сотрудничали с Финляндией, Германией и Швейцарией. Финны делились с гольшанцами опытом работы с семьями, находящимися в социально опасном положении. С немцами же работали в области профориентации молодежи.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Варты, годны чалавек. Заўсёды справы было вырашаць проста, талкова. Людзкі».
 
Новости дня
Новости общества
 
Офис известного в среде фотографов проката Photobuba опечатан ДФР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика