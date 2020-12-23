В Гольшанах умер председатель сельсовета. У него был коронавирус

Источник материала: Tut.by

В Гольшанах умер председатель сельсовета Войтех Ковзан. Об этом на своей странице в «Вконтакте» сообщил директор фонда «Страна замков» Александр Варыкиш.



Войтех Ковзан на велосипеде. Фото: zdorovie.redcross.by

«Сёння пахавалі добрага чалавека. Ад „кароны“ памёр старшыня Гальшанскага сельсавета Коўзан Вайцех Іванавіч. Варты, годны чалавек. Заўсёды справы было вырашаць проста, талкова. Людзкі. Стандартнае: як жывеш? Хадзі раскажаш, кофе будзеш?» — написал в соцсети Александр.

Войтеху Ковзану было 59 лет. Он родился в деревне Боруны, где в свое время был руководителем местного хозяйства. Но после инфаркта ушел с должности — и 14 лет руководил Гольшанским сельсоветом. В 2018 году был избран председателем Гольшанского сельского Совета депутатов.

Войтех Иванович активно продвигал в своем сельсовете ЗОЖ-движение. Так, несколько лет назад в Гольшанах появилась бесплатная «тренажерка»: агрогородок участвовал в проекте Белорусского общества Красного креста (при содействии Швейцарского Красного креста) по программе вовлечения сообщества в продвижение здорового образа жизни. Потом здесь появился бесплатный велопрокат, благодаря мини-проекту «Вело-ура», который разработала местная инициативная группа «Спадчына». Параллельно местные учителя и школьники разработали веломаршруты и информационные плакаты. Войтех Иванович и сам активно принимал участие в велоэкскурсиях и велопоходах.

Сельсовет участвовал и в других международных проектах: сотрудничали с Финляндией, Германией и Швейцарией. Финны делились с гольшанцами опытом работы с семьями, находящимися в социально опасном положении. С немцами же работали в области профориентации молодежи.