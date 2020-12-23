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Офис известного в среде фотографов проката Photobuba опечатан ДФР

23.12.2020 13:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Офис известного в среде белорусских фотографов проката Photobuba Rental опечатан. Об этом TUT.BY сообщают клиенты сервиса.


Фото: читатель TUT.BY

Читатели сообщают о проблемах у сервиса фотопроката Photobuba Rental. Офис компании находится на улице Захарова, 29а. Один из клиентов сегодня наткнулся на опечатанную дверь. На бумаге — печать Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.

— Я арендовал у них оборудование, оплатил заранее два дня назад, все было в порядке. Сегодня пришел с договором. Дверь опечатана, бухгалтерия недоступна, оператор не поднимает трубку.

В официальном аккаунте фотопроката в инстаграме 22 декабря появилось такое сообщение: «Друзья, вынуждены вам сообщить, что мы временно не работаем! Если вы бронировали у нас оборудование или оборудование находится сейчас у вас, свяжитесь с нами через директ. Следите за нашими новостям, скоро все наладится».

TUT.BY не удалось связаться с представителями компании, телефон директора сервиса недоступен.

Мы обратились за комментариями в Департамент финансовых расследований КГК, но подробностей пока нет.

 
 
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Офис известного в среде белорусских фотографов проката Photobuba Rental опечатан. Об этом TUT.BY сообщают клиенты сервиса.
 
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