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Главного редактора «Брестской газеты» вызывают в прокуратуру из-за видео, осуждающего насилие

23.12.2020 13:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 23 декабря в редакцию «Брестской газеты» пришла милиция, чтобы ознакомить главного редактора Виктора Марчука с «приглашением» в прокуратуру для дачи объяснений по видеоролику «Обращение граждан Бреста, обеспокоенных эскалацией насилия в Беларуси», сообщает издание.


Сфотографировать «приглашение», подписанное заместителем прокурора Бреста Артемом Ролинским, главреду не разрешили.

Виктор Марчук должен явиться в прокуратуру сегодня к 17.00.

«Я не первый и, наверное, не последний, кого вызывают по поводу этого видеоролика. Ничего там противозаконного нет, иначе бы я в нем не снимался. Но сейчас власть работает в режиме зачистки всех и вся, кому не нравятся их действия и кто публично об этом заявляет. А мое участие в этом ролике — это естественная реакция нормальных людей на происходящее, выраженная публично с использованием современных технологий и каналов распространения», — комментирует ситуацию главный редактор.

Видео: Брестская газета

По информации TUT.BY, ранее под таким же предлогом в прокуратуру вызывали и других участников съемки.

Напомним, ранее главред «БГ» попросил читателей отказаться от подписки на следующий год. Причина тому — отказ Брестской типографии с нового года печатать газету. Сейчас коллектив редакции работает над решением этой проблемы.

До января газета будет печататься в «Брестской типографии». Однако ранее предприятие в одностороннем порядке изменило время печати тиража «БГ», переместив с 9.00 на 15.00. При этом по договору с «Белпочтой» тираж издания должен быть сдан в участок по обработке и обмену почты по четвергам не позднее 15.00.

«Но как мы можем сдать тираж газеты в участок в оговоренное в договоре время, если очередной номер в 15.00 только начинают печатать в типографии? Очень явная временная нестыковка (или стыковка) получилась, чтобы быть случайностью», — подчеркивает Виктор Марчук.

Подписывать с редакцией дополнительное соглашение, предусматривающее перенос сдачи тиража на более позднее время, руководство Брестского филиала «Белпочты» отказалось. Сегодня у издания нет гарантий, что в 2021 году подобная практика не повторится.

 
Теги: Брест
 
 
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Поводом для вызова к прокурору стал видеоролик, в котором Виктор Марчук и другие брестчане призывали остановить насилие и взяться за ум.
 
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