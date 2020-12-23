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Беларусь вошла в топ-10 стран с самым дешевым интернетом в мире

23.12.2020 14:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь вошла в топ-10 стран с самым дешевым интернетом в мире. Международные аналитики сравнили стоимость этого вида связи более чем в двух сотнях стран. По их подсчетам, самый дешевый интернет в Украине. Здесь средняя стоимость пакета услуг составляет почти 6,5 долларов. В Беларуси для сравнения чуть больше 10 долларов в месяц. А дороже всего пользоваться интернетом в Эритрее – государстве в Восточной Африке, расположенном между Эфиопией и Суданом. Там месяц стоит аж 2 666 долларов.

 
 
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Беларусь вошла в топ-10 стран с самым дешевым интернетом в мире. Международные аналитики сравнили стоимость этого вида связи более чем в двух сотнях стран. По их...
 
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