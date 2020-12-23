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Главная елка страны запускает марафон спектаклей

23.12.2020 14:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Главная елка страны официально зажжет свои огни! Марафон представлений открывают сегодня во Дворце Республики. По новому сценарию, юные зрители, не выезжая за пределы страны смогут поближе познакомиться с Дедами Морозами из Австралии, Финляндии и даже Китая. Действо сделают более захватывающим с помощью увеличенных на 250 квадратных метров 3D-экранов и интерактива. Есть и алгоритм антиковидных мер: так, зал будет заполнен только наполовину, каждый зритель должен соблюдать масочный режим. Сокращено и количество показов спектаклей, чтобы обезопасить и большую труппу актеров мюзикла.

Свои пригласительные на спектакль получили воспитанники детских домов и многодетные семьи. Это традиционный подарок от государства в рамках акции "Наши дети".

 
Теги: знакомства
 
 
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Главная елка страны официально зажжет свои огни! Марафон представлений открывают сегодня во Дворце Республики. По новому сценарию, юные зрители, не выезжая за...
 
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