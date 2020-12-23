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Белорусы - амбассадоры толерантного мира. В стране мирно уживаются 26 конфессий

23.12.2020 14:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В канун Рождества Христова - как никогда актуально и важно - говорить о мире и так же, с добром и любовью, относиться к окружающим, избегая негатива и злости. Именно эти истины в "Обращении к белорусам о мире". Документ подписали сразу четыре ведущие конфессии Беларуси. Представители католического и православного храмов, мечети и синагоги без каких-либо высокопарных слов напомнили людям о том, что объединяет каждого, несмотря на вероисповедание.

Белорусы стали амбассадорами толерантного мира. Так, сегодня почти 60 процентов жителей относят себя к верующим. И параллельно в стране мирно уживаются 26 конфессий. Государство старается координировать работу каждого из религиозных объединений, в том числе с помощью Конституции.

 
 
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В канун Рождества Христова - как никогда актуально и важно - говорить о мире и так же, с добром и любовью, относиться к окружающим, избегая негатива и злости. Именно...
 
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