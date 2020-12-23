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«Сказали в 7.40 явиться в военкомат». Отчисленного студента БНТУ забирают в армию

23.12.2020 15:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера в телеграм-канале «БНТУ 97%» появилась информация о том, что несколько молодых людей, которые этой осенью были отчислены из Белорусского национального технического университета, призвали в армию. Один из ребят подтвердил TUT.BY эту информацию.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Первые сообщения об отчислениях в БНТУ появились 28 октября. Тогда же парням на руки выдавали и повестки в военкомат. Среди тех, кто лишился этой осенью студенческого билета, второкурсник Максим (по просьбе молодого человека имя изменено). В ноябре, ранее рассказывал TUT.BY собеседник, он еще надеялся восстановиться и продолжить обучение, но этого не случилось. Из-за вопросов со здоровьем молодой человек не успел быстро пройти медкомиссию и думал, что под осенний призыв-2020 уже не попадет, но позже появилась информация: призывную кампанию продлевают до 1 января.

— Во вторник (мы общались 22 декабря. — Прим. TUT.BY) я по очередной повестке пошел в военкомат, там мне сообщили: сегодня городская призывная комиссия, — описывает ситуацию Максим. — Кроме меня никого из призывников больше не было, поэтому сразу мне предложили сбегать домой, собраться и поехать на машине в часть. Но позже меня пожалели и разрешили сегодня побыть дома, а завтра к 7.40 явиться в военкомат.

По словам Максима, его призывают в военную часть в Слуцке.

— В понедельник вроде бы туда же призвали одного из моих одногруппников, — говорит Максим. — Во вторник, насколько я знаю, к 9.30 в военкомате своего города нужно быть еще одному из наших бывших студентов. Писал, его тоже отправляют в Слуцк.

Сколько молодых людей из отчисленных этой осенью из БНТУ должны призвать в армию, студенты не знают.

Напомним, Александр Лукашенко 18 декабря подписал указ, продлевающий осенний призыв до 1 января 2021 года. Причина продления — неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

— Не все призывники успели пройти медицинское освидетельствование: многие лечебные учреждения были перепрофилированы для борьбы с COVID-19, в связи с этим обследования, консультации врачей-специалистов для граждан откладывались и переносились. Этот процесс необходимо завершить, — ранее пояснял Андрей Мурашов, консультант отдела призыва Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил. — Есть и определенное количество граждан, в отношении которых были приняты решения призывных комиссий о призыве, однако они заболели и предоставили в военные комиссариаты листы нетрудоспособности, некоторые находились на самоизоляции — конечно, отправка в войска для этих граждан отложилась.

По словам Андрея Мурашова, призывную кампанию планируют завершить в ближайшие две недели. При этом увеличивать количество молодых людей, которые этой осенью должны были пополнить ряды новобранцев, не будут.

 
 
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