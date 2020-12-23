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«Сказали в 7.40 явиться в военкомат». Отчисленного студента БНТУ забирают в армию
23.12.2020 15:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вчера в телеграм-канале
Первые сообщения об отчислениях в БНТУ
— Во вторник (мы общались 22 декабря. — Прим. TUT.BY) я по очередной повестке пошел в военкомат, там мне сообщили: сегодня городская призывная комиссия, — описывает ситуацию Максим. — Кроме меня никого из призывников больше не было, поэтому сразу мне предложили сбегать домой, собраться и поехать на машине в часть. Но позже меня пожалели и разрешили сегодня побыть дома, а завтра к 7.40 явиться в военкомат.
По словам Максима, его призывают в военную часть в Слуцке.
— В понедельник вроде бы туда же призвали одного из моих одногруппников, — говорит Максим. — Во вторник, насколько я знаю, к 9.30 в военкомате своего города нужно быть еще одному из наших бывших студентов. Писал, его тоже отправляют в Слуцк.
Сколько молодых людей из отчисленных этой осенью из БНТУ должны призвать в армию, студенты не знают.
Напомним, Александр Лукашенко 18 декабря
— Не все призывники успели пройти медицинское освидетельствование: многие лечебные учреждения были перепрофилированы для борьбы с COVID-19, в связи с этим обследования, консультации врачей-специалистов для граждан откладывались и переносились. Этот процесс необходимо завершить, — ранее пояснял Андрей Мурашов, консультант отдела призыва Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил. — Есть и определенное количество граждан, в отношении которых были приняты решения призывных комиссий о призыве, однако они заболели и предоставили в военные комиссариаты листы нетрудоспособности, некоторые находились на самоизоляции — конечно, отправка в войска для этих граждан отложилась.
По словам Андрея Мурашова, призывную кампанию планируют завершить в ближайшие две недели. При этом увеличивать количество молодых людей, которые этой осенью должны были пополнить ряды новобранцев, не будут.
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