ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дело доцента ПГУ, задержанного после детского праздника в Новополоцке, отправили на доработку

23.12.2020 15:47 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Одному мужчине, задержанному в воскресенье, 20 декабря, после детского праздника возле елки в Новополоцке, дали штраф в 270 рублей, административные дела еще двоих суд отправил в милицию на доработку, сообщает gorod214.by.


Среди задержанных после детского праздника был преподаватель ПГУ, кандидат исторических наук Виктор Якубов. Трое суток, с 20 декабря, он находился в Центре изоляции правонарушителей в Новополоцке. 23 декабря состоялся суд, дело Якубова отправили в милицию на доработку. Повторное рассмотрение состоится 5 января.

По словам Виктора Якубова, ему вменяли участие в цепи солидарности 20 декабря. Однако суд не увидел убедительных доказательств этого. Преподаватель утверждает, что их и не может быть, так как он не принимал участия в той акции.

Еще одному мужчине, задержанному после детского праздника, присудили штраф в 10 базовых величин (270 рублей), дело второго также отправили на доработку.

Напомним, 20 декабря в Новополоцке после детского праздника у городской елки на площади Строителей задержали пять человек. Двоих, в том числе мужчину, исполнявшего роль Деда Мороза, позже отпустили. А доцента Полоцкого госуниверситета Виктора Якубова и еще двух человек задержали до суда. В отношении них составили протоколы по статье 23.34 КоАП — за ранее совершенные правонарушения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди задержанных после детского праздника был преподаватель ПГУ, кандидат исторических наук Виктор Якубов. Трое суток, с 20 декабря, он находился в Центре изоляции...
 
Новости дня
Новости общества
 
Патриотический проект "Память сердца" побывал в Могилеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика