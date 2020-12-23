Дело доцента ПГУ, задержанного после детского праздника в Новополоцке, отправили на доработку

Источник материала: Tut.by

Одному мужчине, задержанному в воскресенье, 20 декабря, после детского праздника возле елки в Новополоцке, дали штраф в 270 рублей, административные дела еще двоих суд отправил в милицию на доработку, сообщает gorod214.by.





Среди задержанных после детского праздника был преподаватель ПГУ, кандидат исторических наук Виктор Якубов. Трое суток, с 20 декабря, он находился в Центре изоляции правонарушителей в Новополоцке. 23 декабря состоялся суд, дело Якубова отправили в милицию на доработку. Повторное рассмотрение состоится 5 января.

По словам Виктора Якубова, ему вменяли участие в цепи солидарности 20 декабря. Однако суд не увидел убедительных доказательств этого. Преподаватель утверждает, что их и не может быть, так как он не принимал участия в той акции.

Еще одному мужчине, задержанному после детского праздника, присудили штраф в 10 базовых величин (270 рублей), дело второго также отправили на доработку.

Напомним, 20 декабря в Новополоцке после детского праздника у городской елки на площади Строителей задержали пять человек. Двоих, в том числе мужчину, исполнявшего роль Деда Мороза, позже отпустили. А доцента Полоцкого госуниверситета Виктора Якубова и еще двух человек задержали до суда. В отношении них составили протоколы по статье 23.34 КоАП — за ранее совершенные правонарушения.