Власти столицы рассказали, можно ли вешать бело-красно-белые гирлянды на окна

Житель Минска поинтересовался у администрации Фрунзенского района, не считаются ли бело-красно-белые гирлянды на окне пикетом. Ответ получен.

«Законодательством Республики Беларусь не предусмотрена подборка цветовой гаммы украшений на окнах квартир», - говорится в документе, подписанном управляющей делами администрации Светланой Граховской.

Однако за вывешивание БЧБ-флагов, которые не зарегистрированы в стране, можно понести административную ответственность. В соответствии со ст. 10 Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях», демонстрация негосударственных флагов на балконах считается пикетированием.