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Власти столицы рассказали, можно ли вешать бело-красно-белые гирлянды на окна

23.12.2020 15:59 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Житель Минска поинтересовался у администрации Фрунзенского района, не считаются ли бело-красно-белые гирлянды на окне пикетом. Ответ получен.

«Законодательством Республики Беларусь не предусмотрена подборка цветовой гаммы украшений на окнах квартир», - говорится в документе, подписанном управляющей делами администрации Светланой Граховской.

Однако за вывешивание БЧБ-флагов, которые не зарегистрированы в стране, можно понести административную ответственность. В соответствии со ст. 10 Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях», демонстрация негосударственных флагов на балконах считается пикетированием.

Напомним, за БЧБ-флаг на балконе своей квартиры судили 87-летнюю жительницу столицы Елизавету Бурсову. Ей дали штраф 15 базовых величин (405 бел.руб.).

 
Теги: Минск
 
 
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Житель Минска поинтересовался у администрации Фрунзенского района, не считаются ли бело-красно-белые гирлянды на окне пикетом. Ответ получен.
 
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