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Власти столицы рассказали, можно ли вешать бело-красно-белые гирлянды на окна
23.12.2020 15:59 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Житель Минска поинтересовался у администрации Фрунзенского района, не считаются ли бело-красно-белые гирлянды на окне пикетом. Ответ получен.
«Законодательством Республики Беларусь не предусмотрена подборка цветовой гаммы украшений на окнах квартир», - говорится в документе, подписанном управляющей делами администрации Светланой Граховской.
Однако за вывешивание БЧБ-флагов, которые не зарегистрированы в стране, можно понести административную ответственность. В соответствии со ст. 10 Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях», демонстрация негосударственных флагов на балконах считается пикетированием.
Напомним, за БЧБ-флаг на балконе своей квартиры
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Житель Минска поинтересовался у администрации Фрунзенского района, не считаются ли бело-красно-белые гирлянды на окне пикетом. Ответ получен.
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