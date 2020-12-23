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В Гомеле задержали активиста Владимира Непомнящих, в его квартире прошел обыск
23.12.2020 16:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Гомеле задержан активист Владимир Непомнящих, в его квартире прошел обыск,
Известно, что он является подозреваемым по уголовному делу по ст. 366 УК («Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности»).
По предварительной информации, дело возбуждено по обвинению в угрозе прокурору
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Пока активист задержан на 72 часа.
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