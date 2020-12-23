В Гомеле задержали активиста Владимира Непомнящих, в его квартире прошел обыск

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Гомеле задержан активист Владимир Непомнящих, в его квартире прошел обыск, сообщает «Гомельская весна». Пока активист задержан на 72 часа.





Известно, что он является подозреваемым по уголовному делу по ст. 366 УК («Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности»).

По предварительной информации, дело возбуждено по обвинению в угрозе прокурору на суде над Георгием Василенко , который 16 августа на площади Ленина в Гомеле сменил государственный флаг на бело-красно-белый.