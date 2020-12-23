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В Гомеле задержали активиста Владимира Непомнящих, в его квартире прошел обыск

23.12.2020 16:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в Гомеле задержан активист Владимир Непомнящих, в его квартире прошел обыск, сообщает «Гомельская весна». Пока активист задержан на 72 часа.


Известно, что он является подозреваемым по уголовному делу по ст. 366 УК («Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности»).

По предварительной информации, дело возбуждено по обвинению в угрозе прокурору на суде над Георгием Василенко, который 16 августа на площади Ленина в Гомеле сменил государственный флаг на бело-красно-белый.

 
Теги: Гомель
 
 
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