Игуменье Гаврииле - орден Скорины, певице Жанет - звание заслуженной. Лукашенко раздал награды и благодарности

Источник материала: Tut.by

Представители различных сфер деятельности удостоены государственных наград. Ордена, медали и почетные звания «за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение служебных обязанностей, активное участие в общественно-политической жизни страны» получили 43 человека. Как сообщает пресс-служба, соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Орденом «За службу Родине» ІІІ степени награжден начальник управления надзора и профилактики Министерства по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Турчин, орденом Почета — председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев, орденом Франциска Скорины — настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного cтавропигиального женского монастыря Белорусской православной церкви Мария Глухова (игуменья Гавриила).

Большая группа работников различных сфер отмечена медалью «За трудовые заслуги», в их числе — начальники главных управлений по здравоохранению Минского и Гомельского облисполкомов Наталья Боярская и Николай Куденьчук, генеральные директора ОАО «Дорожно-строительный трест № 6» Василий Довгань и ОАО «Барановичский завод автоматических линий» Александр Зубик, заместители председателя Минского облисполкома Александр Кручанов и Иван Маркевич, заместитель председателя Минского горисполкома Артем Цуран, начальник главного управления кадровой политики Администрации президента Юрий Кривошеев, главный государственный санитарный врач Могилевской области — главный врач Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светлана Нечай, водитель погрузчика филиала «Дорожно-строительное управление № 13» ОАО «Дорожно-строительный трест № 5» Петр Русак, директор кинотеатра «Октябрь» КУП «Гроднооблкиновидеопрокат» Владимир Хлябич.

Медали Франциска Скорины удостоены руководитель Новогрудской епархии Белорусской православной церкви Николай Апалько (архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий), артист-вокалист — ведущий мастер сцены Могилевской областной филармонии Ольга Горничар и профессор кафедры «Локомотивы» Белорусского государственного университета транспорта Леонид Сосновский.

Указом также присвоены почетные звания. Артист-вокалист Молодежного театра-эстрады Жанет Бутерус-Сорока удостоена звания заслуженного артиста, заместитель директора (по лечебной работе) Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова Анатолий Мавричев — заслуженного врача, генеральный директор РУП «Могилевавтодор» Анатолий Лопатин — заслуженного строителя.

Еще одним своим распоряжением Лукашенко объявил благодарности 47 представителям различных сфер деятельности. Среди прочих «за плодотворную работу, высокий профессионализм, активную общественно-политическую деятельность» были отмечены заместители председателей облисполкомов: Брестского — Геннадий Борисюк, Могилевского — Валерий Малашко, Витебского — Владимир Пенин, Гродненского — Виктор Пранюк, Гомельского — Владимир Привалов.

В творческой среде благодарность получили автор песни «Любимую не отдают» Юлия Быкова, артистка продюсерского центра «Спамаш» Алена Ланская, председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, основатель общественного объединения «Патриоты Беларуси» Сергей Рачковский.

«За многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, значительный личный вклад в организацию и проведение комплексных мероприятий по противодействию распространению инфекции COVID-19 на территории Беларуси» благодарностью отмечена первый замминистра здравоохранения Елена Богдан.

Благодарность объявлена также председателю агрокомбината «Снов» Николаю Радоману за многолетнюю плодотворную работу в агропромышленном комплексе, высокий профессионализм.