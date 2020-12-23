«Везде отвечают, что таких нет». Родные не знают, где находятся задержанные сотрудники Пресс-клуба

Источник материала: Tut.by

22 декабря в белорусский Пресс-клуб пришли силовики. После этого на связь перестали выходить как минимум шесть человек, которые имеют отношение к организации. Дома у некоторых провели осмотр или обыск и увезли в Департамент финансовых расследований КГК. Где они находятся в данный момент, их адвокатам и близким неизвестно.



Прежний офис белорусского Пресс-клуба. Недавно он переехал на улицу Киселева в Минске. Фото со страницы Press Club Belarus в Facebook

Что такое Пресс-клуб?

Пресс-клуб — это образовательная площадка, которая объединяет журналистов. Он организовывает и проводит профессиональные тренинги, лекции известных репортеров и медиаменеджеров, устраивает дискуссии редакций, медиатоки на актуальные темы и т. д.

Один из проектов Пресс-клуба — MediaIQ — занимается мониторингом белорусских медиа на предмет соблюдения журналистских стандартов, признаков пропаганды и манипуляций. В 2018 году Пресс-клуб запустил первый в Беларуси акселератор для технологических стартапов в медиаиндустрии LaunchME. А совсем недавно заработал новый проект — Академия Пресс-клуба.

Кто задержан?

На данный момент известно о задержании или «пропаже» шести человек, имеющих отношение к белорусскому Пресс-клубу. Это его основательница Юлия Слуцкая, которую задержали в аэропорту, когда она возвращалась с дочерью и внуками из Египта. Оттуда ее увезли домой, где провели осмотр или обыск, а после — в ДФР, сообщали 22 декабря ее близкие.



Юлия Слуцкая и Алла Шарко открывают новый сезон в Пресс-клубе. Фото со страницы Press Club Belarus в Facebook

Домой с обыском также пришли к Алле Шарко, программному директору Пресс-клуба, Сергею Ольшевскому, его финансовому директору, Сергею Якупову, который руководит Академией Пресс-клуба, а также к Ксении Луцкиной — бывшей журналистке БТ и одному из авторов нового YouTube-проекта. По словам источника TUT.BY, его «создавали при поддержке хакатона, который проходил в Пресс-клубе».

22 декабря на связь перестал выходить и оператор Петр Слуцкий. Вчера он находился в офисе, в котором тоже шел обыск или осмотр. В Пресс-клубе Петр отвечает за техническое оснащение мероприятий и проектов.

Вечером 22 декабря в госизданиях появился официальный комментарий ДФР КГК , что «в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения „Журналистская мастерская Пресс-клуб“ и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа, проводится проверка по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь».

Что известно о задержании руководителей Пресс-клуба и где они сейчас находятся?

В 14.00 23 декабря ни родственники, ни адвокаты сотрудников Пресс-клуба все еще не знали, где те находятся.

По словам Александры, дочери Юлии Слуцкой, она объехала и обзвонила все силовые ведомства и изоляторы, куда могли доставить задержанных.

— Мы вместе дежурим в разных местах. Были везде, где только можно. Всюду отвечают, что таких нет и не было. Дежурили вчера до позднего вечера у здания ДФР КГК, куда должны были привезти Юлию. Видели, что в окнах горел свет, но никто не открыл и оттуда так никто и не вышел.

Кроме этого, рассказывает Юлия, исчез ее брат — Петр Слуцкий, который работает в Пресс-клубе. Во время вчерашнего визита силовиков в офис он находился там вместе с Сергеем Ольшевским, чье местонахождение тоже неизвестно.

— Петя был в офисе и исчез. По словам очевидцев, оттуда вынесли технику, вход опечатали. Единственное, что нам предложили в МВД, — это вызывать следственную группу и писать заявление о пропаже людей.

Программного директора Аллу Шарко увезли из дома. Там, по словам ее мужа, прошел «осмотр» — именно так его назвали сотрудники органов, рассказывает Александра. В итоге изъяли технику и документы, протокол не выдали.

Осмотр или обыск прошел дома и у Сергея Якупова. Что это точно было, его адвокату Антону Гашинскому неизвестно: его не пустили в квартиру.

— Вчера выезжал на обыск, но меня не пустили. Дверь в тамбур была взломана. Потом Якупова вывели, мы обменялись с ним тремя словами — и он уехал. Якупов — гражданин Российской Федерации, поэтому мы уведомили посольство.

Где сейчас находится его подзащитный, «достоверно неизвестно».

— Предположительно в Департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля, — говорит Антон Гашинский. — Адвокат звонил и задавал вопрос дежурному, тот сказал, что «вчера вечером доставлялись задержанные граждане». Где они сейчас находятся, он не объяснил. Адвокаты пытались попасть туда, но безрезультатно. Говорят, что таких здесь нет. То же самое отвечают на Окрестина и в СИЗО. Следственных действий с участием защитников не проводится.

Что известно про задержание Ксении Луцкиной?

До августа 2020 года Ксения Луцкина работала в Белтелерадиокомпании. После выборов она присоединилась к забастовке сотрудников холдинга, а затем ушла с позиции корреспондента телеканала «Беларусь 2» и вошла в основной состав Координационного совета.

Позже Ксения говорила о том, что вместе с другими уволившимися журналистами они планируют создать «альтернативное телевидение» на YouTube. Проект развивался в том числе при участии Академии Пресс-клуба. Первые передачи были записаны, запуск должен был состояться в январе.

Олег Луцкин, отец Ксении Луцкиной, рассказывает, что вчера в 16.08 ему пришла экстренная эсэмэска от дочери. Когда перезвонил ей, услышал плач и просьбу приехать. Так он узнал, что дочь задержали. Это произошло на бульваре Мулявина — недалеко от ЦУМа, куда она вышла за покупками.

На протяжении четырех часов — примерно до 20.30 — дома у Ксении проходил обыск (или осмотр). По словам отца, у нее изъяли компьютер, телефон, флешки и «какие-то бумаги».

— Когда обыск завершился, ее увезли. Сказали, что на Кальварийскую, 17 (по этому адресу находится центральный аппарат Департамента финансовых расследований КГК. — Прим. TUT.BY). Сегодня мы позвонили — там ответили, что Ксении у них нет.

Где сейчас находится бывшая журналистка БТ, а также с чем связаны обыск (или осмотр) и ее задержание, выясняет адвокат, с которым семья заключила договор, говорит Олег Луцкин.