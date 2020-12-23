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77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечает Городокский район

23.12.2020 16:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Во время Великой Отечественной фашисты полностью истребили еврейское население Городка, Езерища, деревень Бычиха и Бескатово. В урочище Воробьевы Горы  происходила расправа над партизанскими семьями, фашисты сожгли 13 деревень вместе с людьми. В декабре 1943 войсками Первого Прибалтийского фронта под командованием Ивана Баграмяна была снята оккупация, которая длилась 898 дней. За период оккупации и освобождения района погибли более 30 тысяч человек. Их память сегодня почтили минутой молчания. К мемориалу "Бессмертие" возложили цветы.

"Мы всегда сюда ходим, чтобы почтить память павших, возложить цветы. Хочется сказать, чтобы молодежь наша не забывала и всегда помнила, что мир нужно ценить".

"Воевали мои дедушки. Я им отдаю дань уважения, почтения. Здорово, что объединяются и ветераны, и молодежь, и среднее поколение. Надо все продолжать и быть едиными в нашей единой родной Беларуси".

В этом году в регионе установили более 2 тысяч имен погибших солдат и жертв фашизма. На семи воинских захоронениях провели капитальный ремонт, а в самом райцентре появилась аллея Героев Советского Союза.

 
 
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Во время Великой Отечественной фашисты полностью истребили еврейское население Городка, Езерища, деревень Бычиха и Бескатово. В урочище Воробьевы Горы ...
 
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