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Премьер-министр Беларуси вручил госнаграды более чем 60 представителям различных сфер

23.12.2020 16:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Они лучшие в своей профессии. По поручению президента премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил сегодня государственные награды более чем 60 представителям различных сфер. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики. Глава правительства отметил, что каждый из награжденных является образцом профессионализма, надежности и верности своему делу. Результаты, которых каждый сумел добиться, это гордость для Беларуси. Особые слова благодарности работникам здравоохранения. В числе награждаемых также педагоги и руководители учреждений образования. Кроме того, награды вручены государственным служащим, железнодорожникам и работникам сельского хозяйства.

Игорь Семченко, проректор Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины: "Эта награда очень важна. Сейчас я чувствую прилив сил и очень радостные эмоции. Я понимаю, что это награда не только для меня, но и всего нашего коллектива. Ждем собрание Всебелорусское. Надеемся, что будут выработаны правильные решения на благо наших людей и нашей страны".

Лучшим в своем деле вручили благодарности президента, медали "За трудовые заслуги" и ордена Франциска Скорины. Это стало хорошим подарком в преддверии новогодних праздников.

 
 
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Они лучшие в своей профессии. По поручению президента премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил сегодня государственные награды более чем 60...
 
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