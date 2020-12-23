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Сложные дорожные условия из-за снегопада
23.12.2020 16:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сложные дорожные условия из-за снегопада. Госавтоинспекция призывает водителей быть максимально осторожными на трассах и городских магистралях. Тормозной путь сейчас увеличивается, поэтому чтобы избежать неприятностей, необходимо соблюдать дистанцию и не превышать скоростной режим. Резких маневров также лучше не осуществлять. Важно проверить техническое состояние автомобиля перед началом движения.
В случае возникновения внештатной ситуации на дороге обращаться за помощью в дорожные службы и ГАИ по номеру 102.
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Сложные дорожные условия из-за снегопада. Госавтоинспекция призывает водителей быть максимально осторожными на трассах и городских магистралях. Тормозной путь...
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