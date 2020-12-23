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Сложные дорожные условия из-за снегопада. Госавтоинспекция призывает водителей быть максимально осторожными на трассах и городских магистралях. Тормозной путь сейчас увеличивается, поэтому чтобы избежать неприятностей, необходимо соблюдать дистанцию и не превышать скоростной режим. Резких маневров также лучше не осуществлять. Важно проверить техническое состояние автомобиля перед началом движения.

В случае возникновения внештатной ситуации на дороге обращаться за помощью в дорожные службы и ГАИ по номеру 102.