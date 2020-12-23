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"Наши дети". Представители концерна "Белнефтехим" побывали в 11-й вспомогательной школе-интернате Минска

23.12.2020 16:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Праздника особенно ждут те, кто больше всех верит в чудо. Марафон доброты заглянул сегодня в 11-ю вспомогательную школу-интернат Минска. Сладкие подарки и поздравления привезли представители концерна "Белнефтехим". Под елкой каждого воспитанника ждали сюрпризы - их вручил Дед Мороз. Учреждение образования получило от спонсоров новое техническое оборудование - принтер, ноутбук и другие девайсы.

Марафон добрых дел охватывает все больше детей как в столице, так и в регионах. Внимание и заботу получают те, кто особенно в этом нуждается. Новогодняя акция продлится до 10 января.

 
Теги: Минск
 
 
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Праздника особенно ждут те, кто больше всех верит в чудо. Марафон доброты заглянул сегодня в 11-ю вспомогательную школу-интернат Минска. Сладкие подарки и...
 
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