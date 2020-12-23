|
"Наши дети". Представители концерна "Белнефтехим" побывали в 11-й вспомогательной школе-интернате Минска
23.12.2020 16:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Праздника особенно ждут те, кто больше всех верит в чудо. Марафон доброты заглянул сегодня в 11-ю вспомогательную школу-интернат Минска. Сладкие подарки и поздравления привезли представители концерна "Белнефтехим". Под елкой каждого воспитанника ждали сюрпризы - их вручил Дед Мороз. Учреждение образования получило от спонсоров новое техническое оборудование - принтер, ноутбук и другие девайсы.
Марафон добрых дел охватывает все больше детей как в столице, так и в регионах. Внимание и заботу получают те, кто особенно в этом нуждается. Новогодняя акция продлится до 10 января.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Наши дети". Представители концерна "Белнефтехим" побывали в 11-й вспомогательной школе-интернате Минска
Праздника особенно ждут те, кто больше всех верит в чудо. Марафон доброты заглянул сегодня в 11-ю вспомогательную школу-интернат Минска. Сладкие подарки и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)