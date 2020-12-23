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Новогодний кадетский бал прошел в Слуцке

23.12.2020 16:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Закружиться в ритме! Новогодний кадетский бал в эти минуты в Слуцке. К празднику юные дамы и кавалеры готовились с начала учебного года. Всего более 200 воспитанников Минского областного кадетского училища подготовили около 10 разных танцев. Классические па на импровизированном паркете они исполнили под звуки полонеза, вальса, польки, кадрили.

Светский раут в Минском областном кадетском училище прошел в рамках акции "Наши дети". В учреждении эта новогодняя традиция существует уже 10 лет.

 
 
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Закружиться в ритме! Новогодний кадетский бал в эти минуты в Слуцке. К празднику юные дамы и кавалеры готовились с начала учебного года. Всего более 200...
 
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