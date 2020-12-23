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Центр инноваций открылся в "Великом камне"

23.12.2020 16:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Китайско-белорусский центр сотрудничества в области научно-технических достижений открыт сегодня в индустриальном парке "Великий камень".

Центр станет первой в парке комплексной площадкой для развития инновационного предпринимательства. Здесь будут исследовательские лаборатории, зоны для инкубации стартапов, центр испытаний и мелкосерийного производства, а также зал демонстрации научно-технических достижений. Объект построен на Пекинском проспекте за счет технико-экономической помощи КНР. Пятиэтажное здание общей площадью около 20 тысяч квадратных метров напоминает знак бесконечности.

В 2021 году все площади инновационного центра будут сданы в аренду. И это станет хорошим подспорьем для новых идей. За 5 лет здесь планируют построить настоящий умный город с беспилотниками и искусственным интеллектом. А также увеличить количество компаний-резидентов.

 
 
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Китайско-белорусский центр сотрудничества в области научно-технических достижений открыт сегодня в индустриальном парке "Великий камень". Центр станет первой...
 
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