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Центр инноваций открылся в "Великом камне"
23.12.2020 16:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Китайско-белорусский центр сотрудничества в области научно-технических достижений открыт сегодня в индустриальном парке "Великий камень".
Центр станет первой в парке комплексной площадкой для развития инновационного предпринимательства. Здесь будут исследовательские лаборатории, зоны для инкубации стартапов, центр испытаний и мелкосерийного производства, а также зал демонстрации научно-технических достижений. Объект построен на Пекинском проспекте за счет технико-экономической помощи КНР. Пятиэтажное здание общей площадью около 20 тысяч квадратных метров напоминает знак бесконечности.
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Китайско-белорусский центр сотрудничества в области научно-технических достижений открыт сегодня в индустриальном парке "Великий камень". Центр станет первой...
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