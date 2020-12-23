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Патриотический проект "Память сердца" побывал в Могилеве

23.12.2020 16:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Патриотический проект "Память сердца", который объединил молодежь всей страны, побывал в Могилеве. Стартовал марафон на площади Славы, где увековечен боевой и трудовой подвиг жителей областного центра. Активисты Белорусского республиканского союза молодежи возложили цветы к подножью Вечного огня в знак признательности тем, кто освобождал Беларусь и восстанавливал страну в послевоенные годы.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ: "Место лампадкам, место цветам именно здесь - на святых местах нашей родной Беларуси. Там, куда мы можем прийти, помолчать, вспомнить погибших. Завтра на площади Победы будет финал нашего большого проекта".

В Могилеве проект продолжился автопробегом "За любимую Беларусь". Его участники возложили цветы и зажгли лампады у подножья мемориала "Буйничское поле".

 
Теги: Могилев
 
 
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Патриотический проект "Память сердца", который объединил молодежь всей страны, побывал в Могилеве. Стартовал марафон на площади Славы, где увековечен боевой и...
 
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